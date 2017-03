Furs pošilja prvi paket izračunov dohodnine

Podatke je treba preveriti. (Foto: Thinkstock)

Finančna uprava RS (Furs) bo danes zavezancem po pošti na dom poslala prvi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2016. V začetku prihodnjega tedna jih lahko v svojih poštnih nabiralnikih pričakuje približno milijon zavezancev, izračuni za preostale bodo sledili čez dva meseca.

Na Fursu običajno dohodnino najprej izračunajo za tiste, ki ne uveljavljajo olajšave za vzdrževane družinske člane ter nimajo dohodkov od opravljanja dejavnosti ali katastrskega dohodka.

Informativne izračune že nekaj let pošiljajo z navadno pošto, za vročene pa veljajo 15. dan od datuma odpreme. Drugi paket izračunov za preostalega približno pol milijona zavezancev bodo predvidoma poslali na pošto 31. maja.

Za vse velja, da morajo ob prejemu informativnega izračuna preveriti pravilnost podatkov, in če se z izračunom strinjajo, v določenem času postane odločba. To pomeni, da bodo morali v ustreznem roku le še doplačati morebitno premalo plačano dohodnino oz. bodo preveč plačano dohodnino prejeli na svoje bančne račune.

Tisti, ki bodo informativne izračune prejeli v prvem paketu, torej v prvih dneh aprila, bodo morali dohodnino doplačati do 2. junija oz. jo bodo prejeli vrnjeno 1. junija. Če se z izračunom ne bodo strinjali, se jim bo rok za ugovor iztekel 3. maja.

Medtem ko je finančna uprava v prejšnjih letih informativne izračune pošiljala le zavezancem, katerih dohodki ne presegajo zneska splošne olajšave, in prav tako ne študentom in upokojencem, katerih dohodki za začasno delo ne presegajo določene zneska, pa jih od lani prejmejo vsi davčni zavezanci s kakršnimikoli obdavčljivimi dohodki ne glede na znesek.

S tem se zavezancem, ki jim je bila med letom odtegnjena akontacija dohodnine, a zaradi nižjih bruto dohodkov od zneska splošne oz. posebne osebne olajšave doslej informativnega izračuna niso prejemali, omogoča, da jim ni treba vlagati napovedi za odmero dohodnine, da bi dosegli vračilo preveč plačanega davka.

Informativnega izračuna pa še vedno ne bodo prejeli zavezanci, za katere finančna uprava od izplačevalcev dohodkov ni prejela podatkov o odmeri dohodnine. Tisti zavezanci, ki do 15. junija izračuna ne bodo prejeli, bodo morali napoved vložiti sami, in sicer najpozneje do 31. julija.