Furs poziva: napoved za odmero dohodnine za lani lahko vložite le še ta mesec

Finančna uprava RS (Furs) opominja, da morajo zavezanci za vložitev napovedi za odmero dohodnine, ki do 15. junija na dom niso prejeli informativnega izračuna, dohodninsko napoved vložiti do konca julija. Obrazec za odmero dohodnine je dostopen na finančnih uradih in na spletni strani Fursa, napoved je mogoče poslati tudi v elektronski obliki.

Če zavezanec za vložitev napovedi za odmero dohodnine do 15. junija na dom ni prejel informativnega izračuna dohodnine, čeprav je imel v letu 2016 dohodke, ki so obdavčeni z dohodnino, mora dohodninsko napoved vložiti sam, ne glede na višino prejetega dohodka. (Foto: Kanal A)

Zavezanci za vložitev napovedi za odmero dohodnine so najpozneje do 15. junija na dom prejeli informativni izračun dohodnine. Ti izračuni so pripravljeni na podlagi podatkov, s katerimi davčni urad razpolaga na podlagi uradnih evidenc, in podatkov o dohodkih in vzdrževanih družinskih članih, ki so jih Fursu do 6. februarja posredovali izplačevalci in zavezanci.

Če zavezanec za vložitev napovedi za odmero dohodnine do 15. junija na dom ni prejel informativnega izračuna dohodnine, čeprav je imel v letu 2016 dohodke, ki so obdavčeni z dohodnino, mora dohodninsko napoved vložiti sam, ne glede na višino prejetega dohodka. Rok se izteče 31. julija, so opozorili na Fursu.

Obrazec je dostopen tudi preko spleta

Napoved zavezanec vloži na finančnem uradu, v katerem je v času vložitve vpisan v davčni register.

Obrazec za odmero dohodnine je dostopen na vseh finančnih uradih in na spletni strani Fursa, napoved pa je mogoče z varnim kvalificiranim digitalnim potrdilom poslati tudi v elektronski obliki prek portala Edavki.