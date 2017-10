FURS prvič z javno dražbo: Kolesa tudi po deset evrov

Fonančna uprava je prvič pripravila javno dražbo najdenih in zaseženih predmetov, doslej so tovrstne dražbe namreč izvajali policisti. Tudi tokrat so prevladovala kolesa, izklicne cene zanje pa so bile nizk - od 10 evrov naprej. Na dražbi je bilo sicer moč najti tudi voziček za dvojčke, pa digitalni fotoaparat in smučarsko opremo.