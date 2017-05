Gardisti so ponos slovenske vojske

Predsednik Pahor je gardni bataljon naše vojske odlikoval z redom za zasluge zaradi uspešnega in profesionalnega dela. Gardisti morajo izpolnjevati stroge pogoje, v višino lahko merijo med 176 in 188 centimetrov in imeti številko noge od 43 do 45. Pogosto so prav oni prvi stik s tujini gosti, ki pridejo na uradne obiske v Slovenijo.