Gasilci iz intervencije v Kemisu bodo opravili temeljite zdravstvene preglede

Gasilci bodo prihodnji teden začeli s temeljitimi zdravstvenimi pregledi. (Foto: Damjan Žibert)

Za vse gasilce, ki so v noči s 15. na 16. maj sodelovali v intervenciji gašenja požara v Kemisu, so v vrhniški civilni zaščiti uredili možnost usmerjenih zdravniških pregledov na Inštitutu za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana. Kot je pojasnila glavna sestra Zdravstvenega doma Vrhnika in članica vrhniške civilne zaščite za področje zdravstva Špela Rot, je zadeve prevzela v svoje roke gasilska zveza, o tej možnosti je obvestila poveljnike vseh enot, ki so sodelovale v intervenciji. "Tisti gasilec, ki bo želel, se bo lahko prijavil in bo napoten na preglede. Ne bo šlo za enkratne preglede, ampak za spremljanje skozi daljši čas," je pojasnila.

Gasilcem bodo opravili celovite klinične preglede, med drugim jim bodo opravili spirometrijo (test pljučne funkcije) ter jetrne teste. Kot je zagotovila Rotova, bodo vsakega posameznika obravnavali individualno in se o potrebnih nadaljnjih preiskavah odločali glede na morebitne ugotovitve. Rezultate bo dobil vsak gasilec sam, računajo tudi na skupno poročilo o ugotovitvah iz pregledov.

Vlada pripravlja strategijo kriznega upravljanja

Minuli teden je sicer o vidikih okoljske nesreče v Kemisu široko razpravljal državni zbor na izredni seji. Sprejeli so štiri priporočila vladi oz. ministrstvu za okolje in prostor. Eno od priporočil vladi nalaga pripravo nacionalnega načrta ravnanja v primeru okoljskih kemičnih nesreč. Premier Miro Cerar je že v sredo, ob drugem obisku Vrhnike po požaru, pojasnil, da vlada pripravlja strategijo kriznega upravljanja, ki bo za take situacije predvideval ustrezne koordinacije.

Tako uničena je bila oprema gasilcev, ki so gasili požar v Kemisu. (Foto: PGD Stara Vrhnika)

Cerar se je na Vrhniki tokrat mudil ob odprtju informacijske pisarne za občane, kjer strokovnjaki s področja zdravja in okolja ljudem odgovarjajo na vsa njihova vprašanja, povezana z onesnaženjem po požaru. Občane večinoma zanima, kje in kdaj bodo opravljena vzorčenja in ali bodo vzorčenja lahko opravljena tudi pri njih doma. Spraševali so tudi o varnosti zelenjave z domačih vrtov ter rezultatih dosedanjih meritev. Nekatere je skrbelo za njihovo zdravje, drugi so spraševali o možnosti pridobitve odškodnine.

Že od 31. maja deluje tudi telefonska in e-mail informacijska točka na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Kot pravijo na inštitutu, so v tem času prejeli 267 klicev in 244 elektronskih sporočil z različnimi povpraševanji občanov. Predvidevajo sicer, da se bo dnevno število klicev in e-mailov s pričetkom delovanja mobilnih enot, ki svetujejo na terenu, nekoliko znižalo.

Tudi ribiči še čakajo na rezultate analiz

Skoraj mesec dni po požaru v Kemisu so med tistimi, ki še čakajo informacije o posledicah požara, tudi ribiči. Predsednik ribiške družine Vrhnika Vladimir Mikec je pojasnil, da še čakajo na rezultate analiz o morebitni prisotnosti strupov v poginulih ribah iz onesnaženih delov Tojnice. "Povedali so nam, da so forenzične preiskave precej zapletene, posebej pri ribah, in da nam bodo javili, če bodo kaj ugotovili," je povedal Mikec.

Na Policijski upravi Ljubljana so o morebitnih rezultatih analiz poginulih rib pojasnili, da so kriminalisti opravili ogled onesnaženja potoka Tojnica ter zavarovali vzorce. Preiskava, ki je obsežna in zahtevna, še vedno poteka, zato posameznih delov te preiskave ne morejo komentirati.

Po mnenju vrhniškega ribiča Mikca bi morali vzorce rib jemati na daljši rok in spremljati, kaj se dogaja na onesnaženem območju. "Že zdaj je prihajalo do določenih motenj pri ribjem življu, samci so spreminjali spol," je opozoril. Po besedah Mikca naj bi Zavod za ribištvo Slovenije v prihodnje spremljal dogajanje in odvzemal vzorce rib.

V tem tednu bo sicer po napovedih vodje medresorske delovne skupine, poveljnika Civilne zaščite RS Srečka Šestana, začela na Vrhniki delovati še druga mobilna ekipa različnih strokovnjakov. Dve mobilni ekipi bosta po napovedih Šestana obiskali vse naslove na prizadetem območju, ki jim jih bodo posredovali iz vrhniške civilne zaščite. Šestan je zagotovil, da bodo v času delovanja obiskali vse.

Še naprej odsvetovana uporaba kapnice

Minulo sredo je sicer medresorska delovna skupina za Kemis krog s prepovedjo oziroma omejitvami zožila na 730 metrov, potem ko je uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin prejela rezultate analiz petih vzorcev krme, ki so bili dodatno odvzeti v okolici mesta nesreče in v smeri potovanja onesnaženega oblaka. Vsi vzorci so bili namreč ocenjeni kot skladni in varni.

"Za prebivalce izven zoženega območja ne veljajo več previdnostna priporočila, temveč le še splošna higienska priporočila – še naprej je odsvetovana le uporaba kapnice," so zapisali ter napovedali, da bodo lastnikom zemljišč in kmetijskih gospodarstev izven zoženega kroga izdane odločbe o ukinitvi omejitev.

Po požaru so neoporečnost cvetnega prahu in medu želeli preveriti tudi vrhniški čebelarji. Kot je pojasnil predsednik vrhniškega čebelarskega društva Slavko Keršmanc, so se z upravo za varno hrano dogovorili za pregled treh vzorcev cvetnega prahu in treh vzorcev medu. Vzorce cvetnega prahu so že poslali v analizo, prihodnji teden, ko naj bi se začelo točenje medu, pa računajo oddati še tri vzorce medu.

Keršmanc je optimist. Kot je namreč pojasnil, na dan požara še ni bilo medenja, kasneje pa je dež vse opral, tako da hujšega ne pričakuje. Tudi čebelar je priznal, da jim v začetku nihče ni vedel nič povedati in so se sami čebelarji zavzeli, da bi pristojne službe preverile tudi varnost medu.