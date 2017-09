Gasilci s svojimi zahtevami na protestnem shodu pred vlado 5. oktobra

Gasilci se bodo s svojimi zahtevami po neuspelih pogajanjih glede plače zbrali na protestnem shodu pred vlado, so napovedali po današnji razširjeni seji predsedstva Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije. "Žalostni smo in jezni, kaj takega se v naši državi še ni dogajalo," meni predsednik sindikata Aleksander Ogrizek.

Po Ogrizkovih besedah ima država zanje posluh samo takrat, ko jih potrebuje.

Kot je novinarjem pojasnil sekretar sindikata David Švarc, kljub večmesečnemu trudu v pogajanjih z vlado in pristojnim ministrstvom za obrambo, sindikat ni uspel skleniti dogovora. V sindikatu namreč zahtevajo dvig plačnih razredov za vse gasilce in dvig za tri plačne razrede za dve delovni mesti, ki sta anomaliji v sedanjem plačnem sistemu, na kar pa vladna stran ne želi pristati. Zaradi tega gasilci tudi niso podpisali aneksa h kolektivni pogodbi po koncu pogajanj poleti.

Svoje nezadovoljstvo bodo izrazili s protestnim shodom 5. oktobra ob 11. uri na Gregorčičevi ulici v Ljubljani pred sedežem vlade. Predstavniki vlade bodo tam na ulici morda lahko slišali argumente, ki jim očitno niso bili dovolj jasni, je dejal Švarc in pojasnil, da se njihovi predlogi z vladnimi razlikujejo za okoli 150.000 evrov na letni ravni.

Na shodu po Švarčevih besedah pričakujejo udeležbo gasilcev vseh poklicnih enot, ki tisti četrtek dopoldne ne bodo imeli svojih delovnih obveznosti, svoj poziv pa so poslali tudi kolegom industrijskih in letaliških poklicnih enot, ki so vključeni v sindikat.

Če s protestnim shodom ne bodo uslišani, bodo z aktivnostmi nadaljevali, ne izključujejo niti možnosti stavke, je dejal Švarc. Ob tem je dejal, da je vse v rokah tistih, ki imajo moč.