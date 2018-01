Dodatek za stalno pripravljenost: nihče ne preverja, ali je treba, da so vsi, ki ga prejemajo, res v stalni pripravljenosti

Gasilec Boštjan Robek mora, ko ga pokličejo, priti v službo v 15 minutah, za to pa dobiva dodatek na stalno pripravljenost zgolj evro na uro. V povprečju je v pripravljenosti petkrat na mesec po 12 ur. Za slabih 70 ur v stalni pripravljenisti je dobil 56 evrov neto dodatka za stalno pripravljenost. Višina dodatka je namreč vezana na višino plače. In te so pri gasilcih nizke.

Pred več kot dvema letoma je odjeknila afera, ki je razkrila, da so dodatek za stalno pripravljenost vodstva nekaterih fakultet dobivala neupravičeno, nekateri so ga dobivali po več sto evrov vsak mesec. Novinarka Tina Kristan je preverila, ali je država na tem področju v tem času naredila red. Ali zdaj vsi, ki dobivajo dodatek, to dobijo upravičeno, in ali obstajajo ljudje, ki bi ga morali dobiti, pa ga ne?

Glavne ugotovitve so: država v resnici ni naredila prave celovite vsebinske analize upravičenosti izplačevanja dodatkov, nihče ne preverja, ali je treba, da so vsi, ki ga prejemajo, res v stalni pripravljenosti. Postavlja se vprašanje smotrnosti, transparentnosti in gospodarne porabe. In ponekod še vedno manjkajo pravila igre. Ta pa so denimo zelo jasna pri gasilcih, zdravnikih in podobno.