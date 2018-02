Gašpar Mišič z novim zahtevkom od Luke Koper terja dobrih 700.000 evrov

Zaradi zadnje razrešitve je Gašpar Mišič pripravil novo tožbo. (Foto: Damjan Žibert)

Nekdanji predsednik uprave Luke Koper Gašpar Gašpar Mišič je po vnovični razrešitvi s položaja konec decembra vložil nov, skupno že tretji tožbeni zahtevek, težak 701.000 evrov. V luki so o novem sporu redkobesedni, je pa Gašpar Mišič potrdil, da sta se o tem pogovorila tudi z aktualnim predsednikom uprave luke Dimitrijem Zadelom.

Gašparja Mišiča, ki bi se mu petletni mandat na vrhu luke iztekel šele jeseni letos, so nadzorniki Luke Koper prvič razrešili aprila 2014 zaradi "nedelovanja uprave", kot je tedaj povedala takratna predsednica nadzornega sveta Alenka Žnidaršič Kranjc.

Delovno sodišče v Kopru je lani Gašparju Mišiču, ki je šel v odškodninsko tožbo proti luki, po poročanju medijev prisodilo izplačilo plač za 10 mesecev in zneska za obdobje do nove zaposlitve v koprskem komunalnem podjetju, kjer je zadnja leta opravljal direktorsko funkcijo.

Luka Koper pa je v četrtek sporočila, da je višje delovno in socialno sodišče 25. januarja s pravnomočno sodbo Gašparju Mišiču prisodilo denarno povračilo v višini dobrih 25.000 evrov oz. 100.000 evrov manj, kot je določilo prvostopenjsko sodišče.

Ob razrešitvi Dragomirja Matića z mesta predsednika uprave luke konec decembra so luški nadzorniki sicer predvsem iz formalnih razlogov Gašparja Mišiča znova razrešili. Kot je tedaj pojasnil prvi nadzornik Uroš Ilić, so Gašparja Mišiča to pot odpoklicali iz poslovno-ekonomskih razlogov, saj ne moreta obstajati dva predsednika uprave, kot tudi zaradi nesposobnosti, saj ne izpolnjuje statutarnih pogojev. Ilić je sicer med drugim ocenil, da vnovična razrešitev ne more imeti finančnih posledic.

Družba Luka Koper je lani ustvarila 206,4 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje. (Foto: Kanal A)

Zaradi zadnje razrešitve je Gašpar Mišič pripravil novo tožbo. "Nadzorniki so najprej ugotovili, da luka ne more imeti dveh predsednikov uprav hkrati, Matića in mene, ter se odločili za moj odpoklic. Pri tem pa so vedeli, da bodo še na isti seji iz luke krivdno izgnali Matića, kar so tudi naredili, in imenovali tretjega, Dimitrija Zadela," je pred dnevi za Primorske novice povedal Gašpar Mišič, ki je po tedanjem statutu luke izpolnjeval vse pogoje za zasedbo delovnega mesta.

V medijih so se pojavili različni zneski, Gašpar Mišič pa je v četrtek v pisnem odzivu pojasnil, da nov tožbeni zahtevek znaša 701.000 evrov ter da sta se tudi že pogovorila s predsednikom uprave Luke Koper Zadelom. Luki Koper je sam poslal ponudbo za mirno rešitev spora in prejel odgovor, da luška pravna služba preučuje možnosti.

Iz Luke Koper so sicer še v sredo pojasnjevali, da tožbe še niso prejeli in je zato ne morejo komentirati. O možnosti izvensodne poravnave pa so zapisali, da ne morejo prejudicirati odločitev, ki jih bodo sprejeli pristojni organi v družbi.

Na vprašanje, kdo oz. iz katerega naslova bodo plačali morebitno pravnomočno odškodnino, pa so v luki odvrnili, da gre za špekulativno vprašanje, zato nanj ne morejo odgovoriti.

Luka Koper za letos načrtuje 49 milijonov evrov dobička

Skupina Luka Koper v letu 2018 načrtuje 57 milijonov evrov dobička iz poslovanja ter čisti dobiček v višini 49 milijonov evrov, izhaja iz povzetka poslovnega načrta Luke Koper, na katerega je nadzorni svet družbe danes podal soglasje. Finančni učinki reševanja poslovnega odnosa z IPS sicer niso del poslovnega načrta.

Čisti prihodki od prodaje naj bi se v letu 2018 zvišali na 228 milijonov evrov. Od tega naj bi čisti prihodki od prodaje iz naslova tržne dejavnosti znašali 215 milijonov evrov in iz naslova izvajanja gospodarskih javnih služb 13 milijonov evrov, predvideva načrt, ki ga je Luka objavila na straneh Ljubljanske borze.

Čisti prihodki od prodaje na ravni skupine Luka Koper naj bi medtem dosegli 232 milijonov evrov, od tega čisti prihodki od prodaje iz naslova tržne dejavnosti 219 milijonov in iz naslova izvajanja gospodarskih javnih služb 13 milijonov evrov.