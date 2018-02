FOTO: Gederjeva strategija: ciljev, ki jih je Osterman zasledoval, tudi v prihodnje ne bodo zanemarjali

Dosedanji načelnik generalštaba Slovenske vojske (SV) generalmajor Andrej Osterman je danes posle predal svojemu nasledniku, generalmajorju Alanu Gederju, ki je prevzel bojno zastavo SV. "Trdno sem prepričan v uspeh, če bomo pripadniki SV delali trdo, pošteno in predvsem etično in če bomo imeli politično podporo," je dejal Geder.

Osterman in Geder sta pred poslopjem ministrstva za obrambo po prihodu ministrice Andreje Katič skupaj pregledala postrojene praporščake, gardo in orkester, nato pa je Osterman Gederju predal bojno zastavo SV. Po predaji prapora sta javno podpisala še primopredajni zapisnik, ki ga je Katičeva tudi overila.

Na predaji so bili praporščaki z bojnimi zastavami enot SV, garda, orkester, vodstvena in poveljniška struktura SV ter vabljeni gostje, med njimi predsednik odbora DZ za obrambo Žan Mahnič in svetovalec predsednika republike za nacionalno varnost Uroš Krek.

Geder se je v izjavi za medije po primopredaji prijatelju, kot ga je imenoval, zahvalil za dolgoletno sodelovanje ter napovedal, da ciljev, ki jih je Osterman zasledoval, tudi v prihodnje ne bodo zanemarjali. "Pripadniki SV so tudi moja širša družina že več kot 30 let, nikoli jih ne bom pustil na cedilu," je zatrdil.

Gederjeva dopolnjena strategija je naravnana v smer "dostojnega obravnavanja SV in vseh njenih pripadnikov, vrnitve ugleda vojaškemu poklicu in poštenega nagrajevanja". "To pomeni dodaten denar, za kar si si tudi sam prizadeval. Brez tega in brez izdatne politične podpore ne bo šlo," je Geder tudi Ostermanu priznal zavzemanje za izboljšanje položaja SV.

Kot je pojasnil, optimistično upa na politično podporo, saj da so vsi predstavniki velikih koalicijskih in opozicijskih političnih strank nedavno v neki televizijski oddaji odgovorili, da Slovenija potrebuje vojsko, in to glede na svetovne razmere danes bolj kot kdajkoli.

Napovedal je, da bodo v kratkem pripravili predlog, kako zagotoviti prav takšno vojsko. "Prepričan sem, da sprejetje teh predlogov pomeni stopiti na pot ozdravitve SV, ki pa se ne bo zgodila čez noč," je dejal Geder in dodal, da je svoje poslanstvo odločen izpeljati do konca ne glede na osebne posledice. "Vsem pa ponujam roko 'fair-playa'," je še dodal.

Na predaji so bili praporščaki z bojnimi zastavami enot SV. (Foto: Gregor Ravnik)

Adreja Ostermana je vlada razrešila

Ostermana je vlada minuli teden razrešila kot objektivno odgovornega za neuspeh bataljonske bojne skupine na preverjanju pripravljenosti, kar bi lahko preprečilo njen načrtovan odhod na misije v tujini. Na njegovo mesto pa imenovala dosedanjega namestnika načelnika generalštaba Gederja.

Premierja Adreja Ostermana je vlada razrešila je poročilo o pripravljenosti SV zaskrbelo. Presenečen je tudi, da se je SV sama odločila za to ocenjevanje v času, ko bi lahko vedela, da ta enota še ni v celoti pripravljena. "Tu je prišlo do javnega in namernega samoponižanja SV in vojakov. Mislim, da je to zelo neprimerno," je dejal premier.

Po primopredaji je Osterman ostro zavrnil obtožbe, da so odgovorni za namerno samoponižanje SV in vojakov. "Sleherni dan sleherni vojak daje od sebe tisto najboljše, kar ima," je prepričan nekdanji načelnik. Žal pa se po njegovih besedah kaže, da "enostavno ni več dovolj kadrovskih in materialnih virov, zdaj so na potezi drugi".

Glede svoje poti na čelu generalštaba SV je dejal, da si je pred skoraj štirimi leti zadal poglaviten cilj, da bo odgovoren za dobrobit in razvoj pripadnikov in pripadnic SV, ki da so najpomembnejši. "Danes sem ponosen, da smo slovenski družbi uspeli pojasniti, da za delovanje SV potrebujemo kader in ustrezno opremo in oborožitev," je dejal Osterman in izrazil prepričanje, da bodo odgovorni v obrambnem resorju še naprej stremeli k napredku oziroma razvoju SV. "Upam, da bo v letih, ki prihajajo, vojaški napredek v očeh naključnega opazovalca takoj viden in tudi prepoznaven. Skrbi pa me, ali bomo imeli za uresničitev vseh zadanih nalog dovolj vojakov," je dodal.

Osterman je prepričan, da so le skupaj lahko uspešni. "Z iskrenimi nameni in dobrim delom nadaljujemo tudi jutri in vsak naslednji dan posebej, zato si želim, da bodo naša naslednja srečanja prijetna, predvsem pa polna razprav, kaj še lahko storimo za SV," je dejal. Zahvalil se je tudi svojemu dosedanjemu namestniku Gederju, ki ga je nazival s prijateljem, in mu zaželel uspešno delo.

Ministrica se je zahvalila Ostermanu za njegovo dosedanje delo ter čestitala in se zahvalila Gederju, da je sprejel izziv. "Delo, ki nas čaka v prihodnosti, ne bo lahko," je dejala in dodala, da se zaveda, da je do konca njenega mandata le še nekaj mesecev, a da so pred njimi zahtevni izzivi, ki so se jih že lotili. "Verjamem, da bomo lahko skupaj enotni začrtali razvoj Slovenske vojske v tisto pravo smer," je povedala. Medije je pozvala, da pošteno poročajo o dogajanju v SV in na ministrstvu za obrambo, saj da zaradi mednarodnega in domačega dogajanja "SV potrebuje vso našo podporo".