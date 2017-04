Gneča na cestah bo zaradi slabe vremenske napovedi verjetno nekoliko manjša

Z današnjim dnem se začenjajo prvomajske počitnice za šolarje, po petku štirje prosti dnevi čakajo tudi večino zaposlenih. Marsikdo pa si bo za petkov delovni dan vzel dopust in si tako podaljšal praznične dni.

Zaradi izvajanja sistematičnega nadzora na zunanji schengenski meji lahko tudi danes na mejnih prehodih s Hrvaško nastanejo kolone. Tako na policiji kot na Prometno-informacijskem centru (PIC) pa dopuščajo možnost, da bi lahko slaba vremenska napoved koga odvrnila od poti in bi bil promet zato nekoliko manjši.

Po zadnjih podatkih policije so čakalne dobe na mejnih prehodih Dobovec, Slovenska vas, Obrežje in Metlika pri izstopu iz Slovenije, obvešča Prometno-informacijski center.

Dodatni ukrepi za manj težav na mejah

Med bolj obremenjenimi mejnimi prehodi, kjer je tudi zaradi poostrenega mejnega nadzora pričakovati najdaljše čakalne dobe, so Dragonja, Sečovlje, Sočerga, Starod, Jelšane, Metlika, Obrežje in Gruškovje.

Direkcija RS za infrastrukturo je včeraj sporočila, da v času praznikov na dveh najbolj obremenjenih mejnih prehodih Rigonce in Slovenska vas načrtuje aktivnosti za zmanjšanje težav lokalnega prebivalstva. Poleg dodatnega informiranja in usmerjanja bodo postavili tudi kemična stranišča, koše za smeti in avtomate s pijačo.

Na PIC voznikom priporočajo, da predhodno preverijo stanje na prehodih ter naj uporabijo tudi manj obremenjene prehode.

Tudi jutri in soboto dopoldne gre pričakovati povečan promet iz mestnih središč proti morju ter naprej proti Hrvaški in drugim turističnim središčem. Ceste pa bodo zaradi vračanja domačih turistov znova bolj obremenjene v torek popoldne in zvečer, tokrat v nasprotni smeri. Zaradi vračanja tujih turistov je povečan promet pričakovati tudi v ponedeljek.

Voznike opozarjajo tudi na običajne gneče v okolici prostorov, kjer so tradicionalne prvomajske prireditve.