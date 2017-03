Pozor, prihajajo pametne pnevmatike!

Trenutno uporabljate Adobe Flash Player verzije 8. Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.

Med 9. in 19. marcem v Ženevi poteka tradicionalni, letos že 87. mednarodni avtomobilski sejem, eden izmed petih največjih avtomobilskih salonov na svetu in največji in najbolj znan na evropskih tleh. Svoje novosti predstavlja 180 različnih razstavljavcev, poleg prelestnih jeklenih lepotcev različnih cenovnih razredov, pa si je mogoče ogledati tudi pnevmatike. Med proizvajalci avtomobilske obutve je največ zanimanja ponovno požel, ki je predstavil revolucionarno konceptno pnevmatiko

Gre za nadgradnjo lani predstavljenega koncepta Eagle 360, ki je bila uvrščen med 25 najboljših in najbolj revolucionarnih izumov leta 2016 po izboru revije TIME, a letos so šli inženirji še korak naprej in zasnovali revolucionarno konceptno pnevmatiko, opremljeno z umetno inteligenco ter zmožnostjo zaznavanja, odločanja, preoblikovanja in interaktivnosti. Sferična oblika omogoča gibanje v vseh smereh in s tem pripomore k udobju, varnosti in okretnosti. Oblika je nadvse primerna tudi zaradi prostorskih omejitev v pametnih mestih (manjši parkirni prostori, souporaba vozil, manevriranje, enostavna zamenjava, itd). Pričakovati je torej, da bo tudi letos Eagle 360 Urban uvrščen na sam vrh najbolj inovativnih in tehnološko dovršenih pnevmatik.

Goodyear je pnevmatiki s tem, ko je vanjo vgradil umetno inteligenco, dodal 'možgane', obenem pa jo opremil še z bionično povrhnjico in spremenljivo tekalno plastjo. S tem pnevmatika postane del 'živčnega sistema' vozila in interneta stvari (Internet of things), s čimer se lahko hitro prilagaja spremenljivim okoliščinam in razvoju potreb mobilnosti kot storitve (Mobility as a Service − MaaS) za vozne parke in njihove uporabnike. Pnevmatika prihodnosti tako neprekinjeno in v realnem času zaznava stanje ceste ter bližnjo okolico, poleg tega pa je sposobna komunicirati z drugimi vozili in z njimi izmenjevati podatke o stanju na cesti. Njena povrhnjica je izdelana iz izjemno prožnega polimera in tako spominja na 'človeško kožo', ki se lahko širi in krči, v primeru poškodbe pa se sama obnovi.

Kako se lahko pnevmatika sama obnavlja?

V primeru, da se bionična koža pnevmatike poškoduje, senzorji v tekalni plasti zaznajo mesto predrtja, pnevmatika se zavrti in spremeni naležno površino, s tem pa se pritisk na predrto mesto zmanjša in začne se proces tako imenovanega samozdravljenja. To omogočajo namensko zasnovani materiali, ki stečejo na mesto predrtja in med seboj fizično in kemično reagirajo, da ustvarijo molekularne vezi, s tem pa zaprejo mesto predrtja. Obenem bionična povrhnjica skupaj z umetno inteligenco meri trenutno obrabo pnevmatike in predvidi obrabo v prihodnosti, kar omogoča avtomatizirano upravljanje pnevmatik in proaktivno vzdrževanje.

V koraku s časom in revolucionarnimi spremembami

Avtonomna vozila prihodnosti se bodo morala naučiti spopadati z neštetimi potencialnimi spremenljivkami, s kakršnimi se danes soočajo vozniki, pri tem pa bodo potrebovala dostop do podatkov ter sposobnost učenja in prilagajanja. Kot napovedujejo v Goodyearu, bodo takrat pnevmatike zavzele še pomembnejšo vlogo, kot jo imajo danes. "Izziv (električnih) avtonomnih vozil, ki vse bolj prodirajo na avtomobilski trg, je ta, da so zaradi baterij težja kot običajni avtomobili. Posledično je potrebno zagotoviti, da je struktura in zgradba pnevmatik na teh vozilih oblikovana tako, da lahko prenese težo avtomobila, obenem pa zagotovi kar najnižji kotalni upor oziroma največji doseg," je ob predstavitvi Goodyearovih konceptnih pnevmatik v Ženevi povedal Olivier Rousseau, podpredsednik za potniško pnevmatiko Goodyeara v regiji EMEA.

Napredek v avtomobilski industriji torej zahteva tudi napredek v razvoju pnevmatik. Zanimivo je, da so tudi letos konceptno pnevmatiko Eagle 360 Urban s pomočjo 3D-tiska zasnovali v obliki krogle, a to ne pomeni nujno, da se bomo v bližnji prihodnosti naokrog vozili na okroglih avtomobilskih pnevmatikah. "Konceptne pnevmatike so v prvi vrsti navdih za ostale akterje v avtomobilski industriji in nudijo vpogled v prihodnost. To je naša vizija, kako naj bi bila videti prihodnost, v kateri bodo gonilna sila mobilnosti avtonomna vozila, delitve vožnje, povezovanje in funkcionalnost," je v Ženevi dejal Carlos Cipollitti, direktor Goodyearovega inovacijskega centra v Luksemburgu. Take pnevmatike torej morda nikoli ne bo mogoče zares kupiti v trgovini, zagotovo pa bodo nekatere tehnologije, ki se skrivajo v njej, uporabljene na drugih modelih pnevmatik, v katere bodo že čez nekaj let obuti naši jekleni konjički.

