Goričane zapečatene propadajo, Cerkev molči

Vrh slovenske cerkve – ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore, kardinal Franc Rode in vpletena, ki sta pričala tudi na sodišču, torej upravitelj posestva Borut Košir in takratni ekonom Janez Celar – molčijo. Da je bilo v slovenski cerkvi "premalo očiščenja", je prepričan tudi profesor na Teološki fakulteti Igor Bahovec, ki doda: "Za Goričane se v cerkvi pokaže podobno kot drugje, da zakrijemo stvari in se umikamo pred stvarnostjo."

Da "nikoli ne bodo" spregovorili o podrobnostih, ki so se dogajale za grajskim obzidjem Goričan, je prepričan tudi velik poznavalec cerkve, Vatikana in dolgoletni dopisnik Dela iz Rima, Tone Hočevar. Ob tem nas spomni: "Poglejte, kako smo pozabili tudi to, da smo nadškofe menjavali. Štiri nadškofe enega za drugim, kaj takega se ni zgodilo v nobeni nacionalni cerkvi."



Iz Nadškofije Ljubljana so nam sporočili le: "Nadškofija Ljubljana in najemnik gradu Goričane, družba Goričane tovarna papirja Medvode, imata na zadeve v zvezi z najemom gradu bistveno drugačne poglede in je bilo zato sproženih več sodnih postopkov. Vsebinske odgovore na odprta vprašanja v zvezi z gradom bodo zato dali zaključeni sodni postopki."



Prvi je bil zaključen decembra lani na katerega se je nadškofija pritožila. Namreč, Nadškofija Ljubljana je tožila direktorja papirnice za kupnino 11-odstotnega deleža papirnice, torej za 2,6 milijona evrov in zanikala, da takšna pogodba sploh obstaja. V resnici jo je brez blagoslova cerkve v zameno za obnovo gradu podpisal Rode, kar je na sodišču potrdil grafolog.