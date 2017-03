Gostinci bodo opozarjali na slabe razmere, v katerih delajo: tudi v Planici so ljudje, ki delajo več kot 12 ur na dan

Sindikat delavcev gostinstva in turizma (GIT) Slovenije bo v soboto v Planici z letaki opozarjal in informiral slovensko in tujo turistično javnost o položaju gostinskih delavk in delavcev, ki izven blišča, v nevidni sivini soustvarjajo veličastne turistične zgodbe. Ena od njih je zagotovo slovenski praznik skakalnega nacionalnega športa, Planica, so dejali na GIT in opozorili, da so v ozadju praznika ljudje, ki delajo 12 ur in več na dan, velikokrat brez zakonsko določenih odmorov in počitkov.

"Konferenca sindikata GIT Slovenije z ogorčenjem spremlja sprenevedanje delodajalcev in države, ki je lastnica 45% slovenskega turističnega portfelja, da se trudijo pri iskanju, zaposlovanju in odpiranju novih delovnih mest v gostinstvu na pragu turistične sezone," so dodali.

Gostinci delodajalcem in državi očitajo, da nočejo začeti pogajanj za dvig nizerno nizkih plač. (Foto: Reuters)

Delodajalcem in državi očitajo, da nočejo začeti pogajanj za dvig mizerno nizkih plač delavkam in delavcem, ki delajo preko vseh meja svojih zmožnosti. "Nočejo socialnega dialoga z reprezentativnim sindikatom, nočejo sodelovati pri strokovnem delu izdelave novega plačnega modela v gostinstvu, nočejo skupnih rešitev glede vseh odprtih vprašanj! Nočejo, ker se postavljajo v pozicijo močnejšega. Nočejo, ker jih pri tem podpira država, ki je pozabila na svoje delavce," so ostri.

Kljub vsem pozitivnim rezultatom in odličnim napovedim za letošnjo turistično sezono, delavci ostajajo le strošek dela, pravijo na GIF. V Planici bodo tako začeli javnost obveščati o položaju gostinskih delavk in delavcev. Predstavili bodo nadaljevanje sindikalnih aktivnosti za dosego normalnega delovnega časa, za nujno potrebne počitke preutrujenih delavcev in za dvig najnižjih povprečnih plač v Sloveniji.