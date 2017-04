Bizarnost slovenske birokracije: bomo za spor okoli dveh smrek in bora plačali 28.000 evrov?

"V Sloveniji se dogaja birokratski terorizem!" Tako pridobivanje soglasij in dovoljenj na različnih državnih institucijah opiše direktor Eko resorta pod Veliko planino Matjaž Zorman. Etno kamp, ki je z oglasno kampanjo za sanjsko službo pastirja uspel pritegniti pozornost svetovne javnosti, je že več mesecev pod drobnogledom številnih inšpekcijskih služb. "Zoper mene oziroma podjetje, ki ga vodim, je bilo podanih več kot 100 prijav, na podlagi katerih je bilo tukaj opravljenih okoli 40 inšpekcijskih pregledov, od tega je bilo izdanih osem negativnih odločb," je povedal Zorman.

"To je birokratski terorizem," med listanjem po debelem fasciklu, v katerem hrani dokumente v zvezi z inšpekcijskimi pregledi, pripomni Zorman. (Foto: Aljoša Kravanja)

Na sodišču zaradi lesa v vrednosti osem evrov



Eden od bizarnejših birokratskih zapletov, v katerem se je znašel lastnik etno kampa, je pred nekaj dnevi doživel epilog na kamniškem okrajnem sodišču. Gre za postopek, ki ga je zoper Zormana oktobra lani sprožil Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo oziroma gozdarski inšpektor mag. Bojan Vomer. Ta je Zormanu očital, da za posek dveh smrek in rdečega bora ni imel dovoljenja. "Gre za 0,4 kubičnega metra lesa," je dejal Zorman. Vrednost predmeta obravnave po oceni sodišča pa – osem evrov.

Razplet: sodišče je inšpekcijski postopek ustavilo, saj, kot navaja razsodba, inšpektor ni predložil nobenih dokazov, s katerimi bi utemeljil, zakaj je odločbo sploh izdal. "Očitana dejanja so do te mere nekonkretizirana, da je potrebno že zaradi tega odločbo o prekršku odpraviti. Prav tako pa je odločbo o prekršku potrebno razveljaviti, ker očitani prekršek ni dokazan in dokazni sklep ni podan," je zapisano v obrazložitvi razsodbe.

Da je v Kamniku zaživel eko resort, gre nekomu očitno pošteno v nos. Zoper lastnika je bilo vloženih več kot 100 prijav. (Foto: Aljoša Kravanja)

Kar pri celotni situaciji najbolj bode v oči, je strošek pravdanja, ki bo padel na pleča poražene stranke v postopku, torej gozdarskega inšpektorata oziroma državnega proračuna. Ali povedano drugače: napaka v inšpekcijskem postopku zoper Zormana bi nas lahko stala 28.000 davkoplačevalskih evrov.

Inšpektor se bo na razsodbo pritožil

A spor okoli 0,4 kubičnega metra lesa se bo na sodišču, kot kaže, vlekel še naprej. Kot so nam sporočili z Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, se bo gozdarski inšpektor na razsodbo kamniškega sodišča pritožil. "O stroških postopka, ki naj bi bremenili davkoplačevalce, tako še ni odločeno, ker postopek še ni končan," so optimistični na inšpektoratu.

O pomenu obravnave na sodišču, katere predmet obravnave je ocenjen na osem evrov, pa: "V skladu z zakonom se morajo inšpektorji na prijavo odzvati. V predpisih o gozdovih je kot prekršek opredeljena tudi nedovoljena sečnja dreves v manjšem obsegu."

Kako se inšpektor sploh odloči, da zoper nekoga izda odločbo, smo še vprašali. "Inšpektor najprej zbere dokaze o obstoju prekrška in odgovornosti zanj. Nato običajno izvede terenski ogled in na osnovi tega se odloči, ali bo izdal odločbo o prekršku ali ne. V tem konkretnem primeru se je inšpektor odzval na prijavo, opravil je terenski ogled, pridobil izjavo kršitelja in podatke o poseku drevja od Zavoda za gozdove Slovenije in zatem izdal odločbo o prekršku," so nam pojasnili.

Ministrstvo odpravilo odločbo o rušenju, a jo je gradbeni inšpektor ponovno izdal

No, še trši boj pa direktorja Eko resorta pod Veliko planino očitno čaka z okoljskim inšpektoratom, ki je pred časom že izdal odločbo o rušenju lesenega kozolca in 17 lesenih hišicah v etno kampu, ker Zorman zanje ni imel gradbenega dovoljenja in ga, kot so nam sporočili s kamniške upravne enote, še vedno nima. "Vsi postopki v zvezi s tem so ustavljeni in odpravljeni," pa nam je še v ponedeljek zatrjeval Matjaž Zorman

Sporen naj bi bil tudi leseni dvojni kozolec, v katerem je urejen bar. (Foto: Aljoša Kravanja)

Ko smo to preverili na Inšpektoratu RS za okolje in prostor, je bil odgovor nekoliko drugačen. Po njihovih besedah sta bili odločbi za rušenje lesenega kozolca in 17 hišic po Zormanovi pritožbi na drugostopenjskem organu, to je Ministrstvu za okolje in prostor (MOP), resda odpravljeni ter vrnjeni v ponovni postopek. A ker sta bili v zvezi s tem ponovno vloženi pritožbi, je gradbeni inšpektor prejšnji teden izdal novi odločbi. "Ker odločba še ni bila vročena zavezancu, vas z njeno vsebino žal ne moremo seznaniti," so nam sporočili z okoljskega inšpektorata. Gradbena inšpekcija bo postopek nadaljevala skladno z zakonodajo in glede na sprejete prioritete pri delu, so še dodali.

Poleg gradbenega pa Zormana na istem inšpektoratu obravnava tudi okoljski inšpektor, ki je "ugotovil, da so štirje od 17 objektov postavljeni na priobalnem zemljišču Kamniške Bistrice. Ugotovljeno je, da ima inšpekcijski zavezanec vodno soglasje le za postavitev dvojnega lesenega kozolca, za vse druge posege na vodnem in priobalnem zemljišču pa ne". Ali bodo rušili tudi te štiri sporne objekte, pa se na inšpektoratu, kot so nam sporočili, še niso odločili.