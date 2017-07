Odsek Draženci-Gruškovje naj bi zgradili do konca 2018, do takrat pa bodo v poletnem času tam zastoji

Na podravski avtocesti gradijo še zadnji odsek, zato v poletnem času nastajajo daljši zastoji. (Foto: Promet.si)

Gradnja skupno 13 kilometrov dolgega odseka avtoceste med Draženci in Gruškovjem, ki jo iz kohezijskega sklada sofinancira EU, poteka skladno s pogodbeno časovnico, so pojasnili na Darsu.

Že septembra lani je promet stekel po prvih treh kilometrih novozgrajene polovice avtoceste od razcepa Draženci proti Hrvaški, sredi decembra pa so prometu predali še preostali del do Podlehnika. Promet tako zdaj več kot sedem kilometrov poteka po polovici novozgrajene avtoceste dvosmerno, a ob omejeni hitrosti 50 kilometrov na uro, takšna ureditev pa velja tudi v letošnji turistični sezoni, kar seveda ne zmanjšuje vrst.

Gradbeni izvajalci Pomgrada na prvi etapi trenutno izvajajo dela na drugi polovici avtoceste ter dokončujejo premostitvene objekte, vzporedno pa zaključujejo dela na deviacijah.

Na podravski avtocesti zaradi gradbenih del vse do hrvaške meje poleti predvsem ob koncih tedna nastajajo veliki zastoji,

Na drugem delu gradbišča, kjer dela opravlja sarajevska družba Euro Asfalt, potekajo priprave za polaganje prvih plasti asfalta na desni polovici, vzporedno pa izvajajo dela na premostitvenih objektih in zidovih ter na prestavitvah vodovodov, nizko napetostnih vodov, visoko napetostnih vodov in optike. V predoru Log trenutno poteka gradnja severne galerije.

"Dela potekajo v skladu z terminskim planom, ki zaključek prve etape predvideva novembra letos. Pri gradnji izvajalci doslej na večje težave niso naleteli, zato ocenjujemo, da bo avtocesta odprta do konca leta 2018," zagotavljajo na Darsu.

Skupaj z Direkcijo za infrastrukturo, policijo in okoliškimi občinami tudi letos izvajajo ukrepe za večjo pretočnost, poleg obveščanja uporabnikov s signalizacijo ter objav v medijih in na družbenih omrežjih so tokrat namenili pozornost tudi mednarodnemu upravljanju prometa.

S predstavniki avstrijskega upravljavca avtocest Asfinag so se tako dogovorili, da elektronski portali na območju Gradca prikazujejo prometne vsebine, ki opozarjajo na zastoje na odseku med Slivnico in Draženci.

Za potrebe informiranja mednarodne javnosti so natisnili tudi več tisoč informativnih letakov v angleščini in nemščini, na katerih so označene alternativne poti v smeri hrvaškega primorja. Letake bodo med drugim delili na prodajnih mestih vinjet iz smeri Gradca proti Šentilju ter na Šentilju.

Vrednost projekta, ocenjena na podlagi potrjenega investicijskega programa, znaša dobrih 251 milijonov evrov, od tega bo Dars iz lastnih sredstev zagotovil nekaj več kot 71 milijonov, s kreditom Evropske investicijske banke so pridobili dobrih 113 milijonov, skoraj 67 milijonov evrov pa bo počrpanega evropskega denarja.