Greste na pošto? Oddati pismo ali kupiti dežnik, čistila, čokoladico ...?

Poslovalnice Pošte Slovenije se v zadnjih letih močno spreminjajo. Vsak, tudi ne zelo pozoren opazovalec, lahko ugotovi, da so postale, kot pravijo mnogi uporabniki, prave prodajalne kramarije.

Kako pa so videti poslovalnice pošte v sosednji Avstriji in Italiji? Kot boste videli nocoj v rubriki 24UR Inšpektor, precej drugače. A zakaj? Kako odgovarja vodstvo slovenske pošte?

Nekateri zaposleni se ob prodajanju in prepričevanju strank na pošti z raznoraznimi stvarmi počutijo neprijetno, zato marsikateri med njimi, kot so povedali novinarki Maji Roš Kanellopulos, stvari raje kupujejo kar sami. Ocena delovne uspešnosti je namreč odvisna tudi od prodaje. In kot je dejal eden od ulužbencev: raje kupi sam, kot da v nakup prepričuje upokojenca s 400 evri pokojnine.