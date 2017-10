FOTO: Grobovi polni cvetja in sveč 

Pred dnevom spomina na mrtve je gneča predvsem okoli in na pokopališčih. V teh dneh si predvsem cvetličarji in prodajalci sveč manejo roke. Slovenci še vedno radi ob prazniku prižgemo na tisoče sveč. Kakšen odpadek je pravzaprav sveča in kako se lahko še drugače spomnimo na preminule?