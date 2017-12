Helikopterska nujna medicinska pomoč bo z začetkom prihodnjega leta postala državna aktivnost

Z začetkom prihodnjega leta bo izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči postalo državna aktivnost in se bo izvajajo na podlagi nacionalnih predpisov s helikopterji policije in Slovenske vojske, je sklenila vlada.

Izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči se bo s prihodnjim letom izvajalo s helikopterji policije in vojske. (Foto: Miro Majcen)

Kot navajajo v vladnem uradu za komuniciranje (Ukom), se je z oktobrom 2014 začela uporabljati evropska uredba o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije, ki določa zahteve za operatorje, ki nameravajo opravljati helikoptersko nujno medicinsko pomoč.

Vlada je ob tem ustanovila tudi medresorsko delovno skupino za pripravo predloga dolgoročne ureditve helikopterske nujne medicinske pomoči.

Delovanje dodatne baze v Mariboru bo v prihodnjem letu pomenilo približno dodatnih 250 aktivacij za posredovanje helikopterske nujne medicinske pomoči, zato je vlada sprejela sklep, da se za obdobje po 1. januarju 2018 določi izvajanje teh prevozov kot državno aktivnost.

To pomeni, da morajo resorna ministrstva prilagoditi svoje predpise, ki posegajo na področje izvajanja helikopterske nujne medicinske pomoči. Ker sklep posega tudi v strukturne in organizacijske spremembe izvajalcev prevozov in na področje razmerij posameznih resorjev, je treba na podlagi poglobljene analize obstoječega stanja nujno pripraviti predloge dolgoročnih rešitev ureditve dejavnosti. Zato je vlada sprejela sklep o ustanovitvi medresorske delovne skupine, so sporočili z Ukoma.