VIDEO: 'Heroj je vsak, ki se sredi noči trezen odpravi po bližnjega na zabavo, da bi ta varno prispel domov'

Novinarska konferenca ob začetku vseslovenske iniciative za manj voženj pod vplivom alkohola "Heroji furajo v pižamah" bo ob 11. uri v Ljubljani.

Danes se začenja vseslovenska iniciativa Heroji furajo v pižamah, ki ponuja rešitev aktualne problematike vožnje mladih pod vplivom alkohola. Gre za iniciativo zavoda Vozim in zavarovalnice Generali z glavnim sporočilom 'poskrbi za varen prevoz domov'. Iniciativa, ki so jo podprli ambasadorji iz strokovne javnosti in številni znani Slovenci, aktivno osvešča širšo slovensko javnost o nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola, ki je največja ravno med mladimi vozniki.

Akcija 'Heroji furajo v pižamah' nagovarja mlade, da je bolje, če s pomočjo staršev poskrbijo za varen prevoz domov, hkrati pa poziva starše, da naj poskrbijo za varen prevoz svojih otrok iz zabave, četudi je to v pižami sredi noči.

Sporočilo akcije je še posebej aktualno v mesecu decembru, ko se na slovenskih cestah zgodi največ nesreč, njihov delež pa je največji v krajih zunaj večjih mest, kjer je opazno pomanjkanje taksi prevozov. Vsaka tretja prometna nesreča se namreč zgodi zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Od teh vsako tretjo povzroči mladostnik. Povprečna starost, ko zaradi prometne nesreče mladi pristanejo na vozičku, pa je 22 let. Takšna je žalostna statistika, ki zaznamuje naše ceste in življenja številnih ljudi v Sloveniji. "Tretjina vseh smrtnih žrtev v prometnih nesrečah v Sloveniji je zaradi alkohola. To nas na žalost uvršča daleč nad evropsko povprečje," opozarja David Razboršek iz Zavoda Vozim. "Alkohol je takšna stvar, ki je močno zakoreninjena v slovensko družbo, ampak moramo zelo jasno pokazati, da ne sodi za volan."

Tragični podatki, ki so spodbudili iniciativo Heroji furajo v pižamah: Tretjina vseh prometnih nesreč s smrtnim izidom je zaradi alkohola, kar pomeni 41 žrtev v letu 2016. V tretjini vseh prometnih nesreč so udeleženi mladi v starosti od 15 do 29 let. Kar tretjino vseh prometnih nesreč, ki so nastale pod vplivom alkohola, so povzročili mladi v tej starostni skupini. Največ prometnih nesreč zaradi vožnje pod vplivom alkohola se zgodi ob koncih tedna, in sicer ob petkih in sobotah med 23. in 5. uro. Leta 2016 je na naših cesta umrlo 24 mladih v starosti od 15 do 29 let, medtem ko je bilo hudo telesno poškodovanih 120.

Iniciativa odgovor na vprašanje, kako mlade odvrniti od smrtno nevarnih voženj pod vplivom alkohola

Iniciativa Heroji furajo v pižamah nagovarja mlade in njihove starše. Prve k temu, da naj nikar ne sedejo pijani za volan, pač pa raje pokličejo svoje starše, da pridejo z avtom po njih, pa četudi je to sredi noči. Staršem pa pobudniki iniciative polagajo na srce, da naj poskrbijo, da bo njihov otrok imel varen prevoz do doma. 'Mamo pred barom v pižami je lažje preboleti kot prometno nesrečo pod vplivom alkohola' se glasi eden od sloganov te akcije.

Heroj ni tisti, ki sede za volan pijan, ampak vsak, ki se sredi noči trezen odpravi po bližnjega na zabavo, da bi ta varno prispel domov. Tine Lugarič, kreativni direktor agencije LunaTBWA

"V Sloveniji je vožnja pod vplivom alkohola prevelik problem, na žalost pa je to še toliko bolj izrazito med mladimi na podeželju," opozarja Razboršek, zato se s tokratno akcijo osredotočajo najprej na podeželje. "Iniciativa na eni strani spodbuja mlade, da je kul, če jih nekdo pride iskati, še posebej starši. Po drugi strani pa spodbujamo starše, da začnejo to navado, ki je bila včasih, ko sem bil jaz mlad, veliko pogostejša," dodaja Razboršek.

Iniciativo sta podprla tudi Nacionalni inštitut za zdravje ter Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa. Vesna Marinko, vodja sektorja za razvoj in koordinacijo varnosti cestnega prometa, je dejala: "Tudi agencija izvaja in podpira številne projekte namenjene osveščanju mladih v prometu in deluje v smeri, da bi v prihodnosti bilo tega še več. Mene osebno, kot mamo najstnika, zelo veseli, da lahko naše otroke skupaj osveščamo in izobražujemo na način, da mladostniki dojamejo, kaj se jim na cesti lahko zgodi zaradi neodgovornega ravnanja. Predvsem pa si želim, da bi se vsi mladi zavedali odgovornosti do sebe in drugih, ko sedejo za volan."

Ambasadorji akcije Heroji furajo v pižamah skupaj z invalidom Alešem pozivajo mlade, da naj pokličejo svoje starše, ko se pijani odpravljajo z zabave, starše pa, da naj poskrbijo, da bodo njihovi otroci prišli varno domov. (Foto: Iniciativa Heroji furajo v pižamah)

Zakaj pižame?

Akcijo so podprli tudi znani Slovenci – ambasadorji projekta, ki sporočajo: "Nočem pristati na vozičku, zato podpiram iniciativo Heroji furajo v pižamah."

"Pižame so simbol dejanja, da nekdo sredi noči vstane in s skrbnostjo poskrbi, da se njegovi bližnji varno vrnejo domov. Hkrati pa z imenom Heroji furajo v pižamah ’razbijamo’ problem sramu med mladimi, da ni kul, če te pride kdo od staršev iskat," pojasnjujejo in dodajajo, da želijo takšno razmišljanje obrniti na glavo.

Video posnetek s pretresljivim sporočilom

Večina mladostnikov je alkohol že poskusila, 30 odstotkov 15-letnikov je bilo v življenju že vsaj dvakrat opitih, 14 odstotkov pa jih alkohol pije vsak teden, s čimer presegamo mednarodno povprečje. Poleg vpliva na zdravje, škodljivo pitje alkohola vpliva tudi na naše odnose, delo, družino, na naše kognitivne sposobnosti, kakor tudi na naše vedenje v prometu. Maja Roškar iz NIJZ, ki je prav tako podprl projekt

Številni mladi so na lastni koži izkusili posledice prometne nesreče zaradi alkohola in nekateri med njimi aktivno ozaveščajo o problematiki. Eden takšnih je Aleš Kramolc, ki v okviru zavoda Vozim aktivno širi pozitivno poslanstvo. Aleš je tudi osrednji lik video posnetka, ki je del kampanje. "Po poškodbi, ki sem jo utrpel kot voznik avtomobila zaradi vožnje pod vplivom alkohola, sem bil diagnosticiran s tetraplegijo. Ker ne želim, da bi moja zgodba postala zgodba še od koga drugega, sem se pridružil akciji Heroji furajo v pižamah. Ker sam prihajam iz podeželja in se spomnim, kaj vse smo počeli, da pridemo domov z zabave - zelo neodgovorna, kazniva, predvsem pa nevarna dejanja za nas in ostale udeležence v prometu. Medtem ko smo vedno imeli na dlani popolnoma enostavno in varno rešitev - poklicati nekoga da nas pride iskat," pravi Aleš, ki poziva: "Staršem, skrbnikom, predvsem pa mladim, bi rad položil na dušo, da ni vredno vozit pod vplivom alkohola, da je vedno nekdo, ki vas bo prišel iskat, pa magari v pižami."

Akcija bo potekala na več nivojih

"V prvi fazi te akcije si želimo vplivati na stališča in posledično tudi na obnašanje mladine in staršev. Torej, manj voženj pod vplivom alkohola, več aktivacije staršev," pojasnjuje Razboršek. Osredotočili so se na podeželje, saj je v mestnem okolju več alternativnih možnosti prevozov, na podeželju pa je mladina bolj ali manj odvisna od sebe in svojih staršev. "V akciji tako pilotno sodelujejo tri manjše občine – Slovenske Konjice, Brežice in Idrija. V teh smo že pred začetkom akcije opravili lokalne posvete z mladimi, z odločevalci in kreatorji prometne varnosti. Na določenih lokacijah so bili že sprejeti konkretni ukrepi, med njimi tudi, da bo občina nudila brezplačne prevoze, da bomo več delali s šolarji in njihovimi starši. Skratka, želimo na nekem lokalnem nivoju dokazati, da se stvari da spremeniti, to pa v naslednjem letu nato razširiti na vso državo."

Vozniki invalidi, člani Zavoda Vozim, bodo izvajali brezplačne vožnje z zabav s toyotinimi električnimi vozili, med vožnjo pa mladim predstavili svojo zgodbo, ki jih je prikovala na invalidski voziček. (Foto: Iniciativa Heroji furajo v pižamah)

Vozniki invalidi bodo nudili brezplačne prevoze

Iniciativa na učinkovit način ponuja rešitev, saj bodo predstavniki zavoda Vozim decembra mlade v treh manjših mestih po Sloveniji varno in brezplačno vozili z zabav domov. V soboto 9. decembra bodo tako v Slovenskih Konjicah, Brežicah in v Idriji s posebnimi označenimi vozili vozniki invalidi, ki so bili poškodovani v prometnih nesrečah in zdaj v okviru zavoda Vozim širijo pozitivno poslanstvo za varnejše ceste, izvajali brezplačne vožnje z zabav. Vožnje bo s petimi prilagojenimi vozili za invalide omogočila Toyota, eden izmed ključnih podpornikov projekta.

"S prilagojenimi vozili, ki omogočajo mobilnost invalidov, bomo tako mlade vozili iz zabav v treh slovenskih krajih, ter se na drugačen način lotili preprečevanja voženj pod vplivom alkohola in problematike pitja alkohola. Hkrati z akcijo spodbujamo starše, da prevzamejo štafeto in se sredi noči odgovorno odpravijo po svoje otroke, mlade pa, da je njihova varnost oddaljena le en klic," prvo akcijo na terenu pojasnjuje Razboršek.

Policija bo poostrila nadzor

Prizadevamo si, da zadovoljstvo čim bolj prenašamo v okolje, v katerem delujemo in živimo. In eden takih projektov je tudi ta - Heroji furajo v pižamah, ki ima samo en skupen cilj, da se zadovoljstvo v življenju posameznika ne konča na eni zabavi z nepremišljeno odločitvijo vožnje pod vplivom alkohola oz. s tem, da prisede v avto z alkoholiziranim voznikom. Vanja Hrovat, Predsednica uprave zavarovalnice Generali

Zelo pomemben cilj akcije so tudi določene zakonske spremembe in ravnanje policije. "Alkohol botruje vsaki tretji smrtni prometni nesreči. Največ nesreč zaradi vožnje pod vplivom alkohola se zgodi med vikendi, na cestah v naseljih in v njihovi bližini, na regionalnih in lokalnih cestah ter v času različnih praznovanj. Četudi te podatke slišimo zelo pogosto, pa se prometne nesreče, ki jih povzročijo opiti vozniki, še vedno dogajajo. Policisti so samo v zadnji akciji, ki je potekala v začetku meseca novembra, med 15.000 preizkušenimi vozniki vozil zabeležili 377 takih, ki so imeli v organizmu več alkohola kot je dovoljeno," opozarja Ivan Kapun, vodja Sektorja prometne policije in dodaja: "Z akcijo želimo vplivati na udeležence v cestnem prometu, predvsem pa na mlade, da naj o tem razmišljajo, preden se podajo na zabavo. Načrtovanje varnega prevoza domov je še posebej pomembno v krajih zunaj urbanih naselij, kjer ni zagotovljenega varnega prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Organizatorje javnih prireditev, lastnike gostinskih lokalov ter trgovce pa pozivam, da naj v duhu družbene odgovornosti ob organiziranju prireditev ne pozabijo tudi na organizacijo varnega prevoza za obiskovalce njihovih prireditev."

Ta dan bodo na omenjenih območjih poostren nadzor izvajali tudi policisti. "Aktivnosti v sklopu akcije Heroji vozijo v pižamah v policiji podpiramo in bomo v nekaterih aktivnostih sodelovali s svojimi izkušnjami in znanjem na tem področju, hkrati pa bomo na območjih, kjer bodo potekale aktivnosti, izvajali tudi nadzor psihofizičnega stanja voznikov," napoveduje Kapun.