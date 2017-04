Hišne preiskave: kriminalisti po sledi denarja lastnikov stanovanj

Atrij Celje (Foto: POP TV)

Na območju Celja in Maribora poteka 11 hišnih preiskav, in sicer pri dveh fizičnih in treh pravnih osebah, so sporočili s PU Celje.

Kriminalisti iščejo dokaze za sume izneverjanja, poneverbe ali neupravičene uporabe tujega premoženja, kršitve temeljnih pravic delavcev ter poslovne goljufije. Po dosedanjih podatkih pridobljena protipravna korist oziroma s kaznivimi dejanji povzročena škoda presega pol milijona evrov, so še sporočili s policije.

(Foto: POP TV)

Atrij Celje je eden največjih upravljavcev v regiji, saj skupaj upravlja več kot 300 objektov.

Po naših neuradnih podatkih preiskave potekajo na sedežu družbe Atrij Celje, ki se ukvarja z upravljanjem večstanovanjskih stavb.

O Atriju oziroma o njegovem zavajanju strank smo poročali februarja, ko so stanovalci več blokov na širšem celjskem območju presenečeno ugotovili, da jim grozi izklop elektrike, pa čeprav so sami poravnali vse račune. Izkazalo pa se je, da tega ni storil njihov upravnik.

Pozneje so prišle na dan še druge neporavnane obveznosti iste družbe. Podobna zgodba kot s plačevanjem elektrike je bila tudi z zavarovanjem in s plačevanjem odvoza smeti. Celjsko podjetje za ravnanje z odpadki Simbio je Atriju namreč očitalo 138 tisoč evrov dolga.

Poleg tega je prvi mož Atrija Radovan Cink že od lanskega leta osumljen poslovne goljufije, prostorska inšpekcija proti njemu vodi kar šest postopkov, očitajo mu tudi prenos sredstev rezervnega sklada na novega upravnika, ki ga stanovalci niso izbrali. Atrij Celje je namreč konec leta začel pošiljati položnice kot novoustanovljeno podjetje Atrij Fisa. Celjski policijski upravi so vrsto prijav zoper svojega upravnika podali tudi sami občani.