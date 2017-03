Hišne preiskave: kriminalisti po sledi sumljivih poslov pri prevzemu Etre

140 kriminalistov v 33 hišnih preiskavah po vseh Sloveniji iščejo dokaze, k bi potrdili sume gospodarske kriminalitete, natančneje zlorabe položaja. Kot so sporočili s policije, preiskave potekajo na območju policijskih uprav Ljubljana, Maribor, Celje, Murska Sobota, Kranj in Nova Gorica.





Z obravnavanimi kaznivimi dejanji je bila pridobljena protipravna premoženjska korist v višini šest milijonov evrov. Policija

Hišne preiskave potekajo tako v poslovnih prostorih kot tudi na naslovih bivališč fizičnih oseb. "Gre za policijska opravila v okviru predkazenskega postopka, ki poteka zoper 17 osumljenih fizičnih oseb v povezavi z več kaznivimi dejanji zlorabe položaja ali pravic oz. zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, za katera je predpisana kazen zapora do 8 let," so dodali na policiji. Pridržan ni bil nihče.

Sum nepravilnosti pri prevzemu družbe Etra 33 (danes Kolektor Etra)



Pod drognogledom je prevzem ljubljanske tovarne energetskih transformatorjev Etra 33 leta 2010. "Predmet preiskave je Kolektor Etra oziroma procesi lastninjenja družbe Etre 33, ko je bila njena lastnica še družba Sarini. Kolektor, ki je družbo Etra 33 kupil leta 2010, in zaposleni v koncernu Kolektor niso preiskovanci v tej preiskavi," je poudarila predstavnica idrijskega koncerna Polona Rupnik. Potrdila pa je, da so preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada danes zjutraj obiskali tako sedež idrijske družbe kot podjetje Kolektor Etra.

Kot so še sporočili s policije, so sumi kaznivih dejanj povezani z različnimi posli pri prevzemu, med njimi gre za posle z vrednostnimi papirji ter zaračunanimi in plačanimi fiktivnimi storitvami. Preiskovalci so sume teh kaznivih dejanj zaznali v okviru kriminalistične preiskave kaznivih dejanj, za katera so opravljali hišne preiskave maja 2016, so še dodali.

Preiskovalci tudi pri nekdanjem lastniku Etre?

Po poročanju Dela naj bi hišne preiskave potekale tudi pri Borisu Pipanu, ki je imel prek družbe Sarini v lasti Etro 33. Prodal jo je februarja 2010. Prav tako naj bi se po navedbah omenjenega časnika preiskovalci oglasili pri nekdanjem direktorju Slovenske odškodninske družbe Marku Pogačniku.

Spomnimo. Preiskovalci NPU so idrijski Kolektor obiskali že konec lanskega maja, ko so iskali dokaze za 3,2 milijona evrov oškodovanja pri prevzemu družbe Etra 33 (danes imenovane Kolektor Etra). Podlaga za preiskavo je bila kazenska ovadba Hidrie FIN. Ustanovili so tudi posebno preiskovalno skupino, ki je pod drobnogled vzela vrsto poslov Stojana Petriča, ki Kolektor lastniško obvladuje. Preiskavo so razširili tudi na tujino in vanjo vključili več deset fizičnih in pravnih oseb.