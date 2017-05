Hitler - Blejsko svetišče

Zgradili bi tudi most do otoka. Ta petek v Zgodbah preteklosti ugotavljamo ozadje osnovanja nove germanske religije na Bledu.

Režiser Miha Čelar je pred leti posnel dokumentarni film Hitlerjeva biblija. Zgodba je nastala po zaslugi partizanskega obveščevalca Jožeta Jana, ki je med vojno deloval na Bledu. Zapise o novi germanski religiji je omenjal v svojem obveščevalskem dnevniku. Arheologi so po vojni v jezeru našli celo Enigmo, napravo za šifriranje sporočil kar nakazuje, da je bil ta kraj med vojno za naciste strateško pomemben. Hitlerjeve biblije med nacistično literaturo, ki so jo po vojni zasegli obveščevalci pa nikoli niso našli. V njej naj bi bili opisani različni neopoganski rituali in življenjska pravila nove svetovne ureditve. Temeljno filozofijo nove religije naj bi razvijal vojni zločinec Himmler, ki je Bled večkrat obiskal. Arhiv RS v kletnih prostorih Kazine v Ljubljani še vedno hrani na tisoče nacističnih knjig in dokumentov.

Dolgoletni župan bleda Janez Fajfar pravi, da so nacisti med vojno med prebivalci delali tudi rasne analize, da bi ugotovili koliko ljudi ima arijske korenine. Skoraj tretjino prebivalstva so izselili in na območje Bleda naselili nemce predvsem iz Bavarskega dela. Sicer pa so se na Bledu tudi skrivali Judje, mnogim so domačini pomagali zbežati iz rajha v ZDA.