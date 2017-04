Hitro zdravljenje bolečin v hrbtenici in križu

Stabiliziranje neravnovesja energij v telesu

Maksim Osipov ima naravno sposobnost zdravljenja. Pri svojih pacientih takoj prepozna bolezenske simptome in vzroke za nastanek obolenj. S svojim načinom zdravljenja vpliva na pretok energij v telesu. Samo energija, ki po telesu teče brez ovir, lahko pripelje posameznika do zdravja. Prvi korak zdravljenja je čiščenje energetskih povezav. Osipov tekom terapije z zdravljenjem vpliva na posameznikovo energetsko stanje, na imunski sistem in na delovanje žlez z notranjim izločanjem.

Termini z Maksimom Osipovim:Svetovno znani zdravilec, dr. Maksim Osipov gostuje v Ljubljani (Litostrojska ulica 44c):08.05. - 21.05.201705.06. - 18.06.2017Gostovanje v Termah Čatež (Hotel Terme, Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi):29.05. - 04.06.201717.07. - 26.07.2017Rezervacije na terapije se sprejemajo na telefonski številki: 070 344 893.

Odstranitev blokad v telesu pri pacientih izzove različne reakcije: »Na moje dotike in bližino se ljudje odzivajo zelo različno. Nekateri se tresejo, drugi padejo v jok ali v smeh. Pogosto se posamezniki začnejo s telesom nagibati v določeno smer, lahko občutijo vročico ali mravljinčenje po vsem telesu. Vse, kar se tekom terapije dogaja s telesom, so povsem običajni odzivi, ki kažejo na to, da terapija deluje.« Vendar pa se večina, kar 90 do 95 odstotkov ljudi, na terapijo odzove povsem pozitivno, brez neprijetnih stranskih učinkov.

Zdrava hrbtenica je temelj zdravja in dobrega počutja

Dokaz za njegove uspehe je vedno večje število ljudi, ki ga obišče zaradi raznovrstnih težav, kot so glavoboli, migrene, anksioznost, hormonske motnje, alergije in kronične bolečine, bloečine v hrbtu in križu. S kontaktno masažo hrbtenice in masažo brez kontakta dosega zavidanje vredne rezultate. Z brezkontaktno masažo in masažo hrbtenice uravnava energetske tokove v telesu, stabilizira neravnovesje energij v telesu ter tako ponovno vzpostavlja pretok energij po meridianih, predvsem na mestih, kjer je energija zastala ali je bila slabo pretočna.

Pri odpravljanju težav, kot so bolečine v hrbtenici in križu, za naravnavanje kosti uporablja kontaktno masažo. Tako doseže, da se ljudje lažje gibljejo in so bolj sproščeni. Tovrstne tehnike masaže se je naučil med študijem in ji dodal svoje prijeme, s katerimi pri pacientu pripomore k hitrejšemu okrevanju po najbolj pogostih poškodbah, kot so poškodba lumbalnega dela hrbtenice, vratu, kolena in komolcev. Z unikatno terapevtsko masažo blaži številne težave in lajša bolečine v hrbtenici, pri ukleščenem živcu ali pri premaknjenem vretencu. »Hrbtenica je ključnega pomena za dobro počutje. Vsakršne blokade v predelu hrbtenice zaustavljajo tudi pretok krvi po vsem telesu. Zato je še kako pomembno, da ta del telesa ohranjamo pri zdravju,« poudarja Osipov.

Na poti do popolne ozdravitve

Maksim Osipov svojim pacientom pomaga na poti do samozdravljenja. Svetuje jim, kako v svoje življenje vpeljati pozitivne spremembe in kako opustiti nezdrave navade in stresen način življenja. Svetuje jim, kako se zdravo prehranjevati in jih uči tehnik samozdravljenja, ki sproščajo bolečine in napetosti.

Večini lahko pomaga do popolne ali delne ozdravitve. Pripravljen je pomagati vsakomur. Vendar pa ugotavlja, da ni vsak pripravljen na zdravljenje. Sam na terapiji takoj ve, komu lahko pomaga in komu ne.

Prvi korak na poti do zdravja je pripravljenost bolnika za uvajanje sprememb. Zaupanje, predanost in neustrašnost pa so ključ za hitro okrevanje in doseganje zdravja. Maskim Osipov zdravljenja izvaja na vseh nivojih. Za popolno ozdravitev mora posameznik doseči ozdravitev telesa in duha. Ob ruskem zdravilcu z nalezljivo dobro voljo dvomi o zdravljenju brez tablet, injekcij ter skalpelov hitro splahnijo. V njegovi družbi se pot do popolne ozdravitve ne zdi več nemogoča.

Naročnik oglasa je Vivano.