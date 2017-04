Hitrost je eden glavnih dejavnikov tveganja na cesti. (Foto: iStock)

Vozniki, pozor, v ponedeljek bodo policisti začeli podrobneje nadzirati upoštevanje omejitev hitrosti. Začenja se namreč nacionalna preventivna akcija hitrost, ki bo potekala do 30. aprila. Ponovili jo bodo junija in avgusta.

Policija bo med 17. in 23. aprilom izvajala poostren nadzor hitrosti, 19. aprila pa se bo pridružila vseevropskemu nadzoru oziroma t. i. maratonu merjenja hitrosti, ki bo potekal po celi Sloveniji.

Hitrost je bila vzrok 3371 prometnih nesreč oziroma vsake pete, pripisali pa so ji tudi vsako tretjo smrtno žrtev. "Hitrost kot dejavnik tveganja pomembno prispeva tudi k teži posledic prometnih nesreč, številu hudo in smrtno poškodovanih. Zato je naša naloga, da stremimo k zmanjšanju povprečnih hitrosti, kar bo posledično pomenilo manj mrtvih, hudo in lahko telesno poškodovanih," je poudaril direktor agencije za varnost prometa Igor Velov. Neprilagojena hitrost je pogosto povezana tudi z nekaterimi drugimi vzroki prometnih nesreč, kot so nepravilna stran oziroma smer vožnje, nepravilnosti pri prehitevanju in izsiljevanje prednosti.

Hitrost je glavni dejavnik tveganja za voznike in potnike, posebej pa je ključna pri varnosti ranljivejših udeležencev v prometu, kot so pešci, kolesarji in motoristi, dodajajo na agenciji. "Zavedati se moramo, da je predvsem znotraj naselij že manjša kršitev omejitev hitrosti ključna in pomembna za varnost le-teh v prometu. Izven naselij – na avtocestah – pa največjo težavo predstavlja kombinacija hitre vožnje ter kratke varnostne razdalje med vozili," opozarjajo. Vsako peto nesrečo zaradi neprilagojene hitrosti je lani povzroči alkoholiziran voznik.

Akcija bo letos potekala pod sloganom "NE PREHITEVAJ ŽIVLJENJA. HITROST UBIJA!" Posebno pozornost nameravajo posvetiti mladim, ki so najpogostejši povzročitelji in tudi žrtve prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti.