Hladna fronta prinaša dež, ohladitev in močan veter

S hladno fronto prihajajo dež in nižje temperature. (Foto: iStock)

Po tem, ko nas je oktober razvajal z indijanskim poletjem, pa bo od danes kazal bolj jesenski obraz. Sredi dneva se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo, temperature bodo segle le do 15 stopinj Celzija, meja sneženja pa se bo do večera spustila na 1200 metrov, je povedala meteorologinja iz Agencije RS za okolje (Arso) Veronika Hladnik. Predvsem v južni Sloveniji bodo tudi nevihte s krajevnimi nalivi.

Zapihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem popoldne zmerna do močna burja. Za danes in ponedeljek so na agenciji za območje Primorske razglasili oranžni alarm oz. drugo najvišjo stopnjo ogroženosti. Na izpostavljenih mestih bodo najmočnejši sunki vetra dosegali hitrost od 100 do 120 kilometrov na uro.

Pričakovati je tudi znatno ohladitev, meja sneženja se bo proti večeru spustila do nadmorske višine okoli 1200 metrov. Padavine bodo ponehale do ponedeljka dopoldne, razen na Primorskem pa bo še vetrovno.

Preverite podrobnejšo vremensko napoved za vaše območje.