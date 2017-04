Hotel Zlatorog - sramota bohinjskega turizma

Okolica objekta je zanemarjena, zgradba razpada. Ekipa Inšpektorja je vstopila tudi v hotel in v njem naletela na žalostne prizore propada. "To je žalostno za Bohinjce in za vse, ki smo ta hotel imeli radi," pravi Samo Gardener, ki je bil direktor hotela v njegovih zlatih letih. Kaj je šlo narobe? Kje so možne rešitve?

In koliko je po Sloveniji še podobnih lokacij in zgradb, ki namesto, da bi bile dodana vrednost, sramotno propadajo. Kdo je kriv in kje so možne rešitve? Nocoj v rubriki 24UR Inšpektor.