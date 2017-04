Hrvaška objavila dokumente v povezavi s teranom, zadovoljstvo v Civilni iniciativi veliko

Hrvaško kmetijsko ministrstvo je na svoji spletni strani objavilo dokumente, na podlagi katerih je Hrvaška pri Evropski komisiji zahtevala izjemo pri uporabi imena teran. "To odločitev smo sprejeli za zagotovitev polne transparentnosti celotnega procesa in vseh pomembnih informacij za zainteresirano javnost," piše na spletni strani http://www.mps.hr/default.aspx?id=19019.

Po javni objavi osnutka delegiranega akta, ki hrvaškim proizvajalcem terana pod določenimi pogoji omogoča nadaljevanje trženja njihovih vin, se je hrvaško kmetijsko ministrstvo odločilo objaviti celotno vsebino dokumentov, posredovanih Evropski komisiji v povezavi z omenjeno problematiko.

"To odločitev smo sprejeli za zagotovitev popolne transparentnosti celotnega procesa in vseh pomembnih informacij za zainteresirano javnost o strokovnih, zgodovinskih in pravnih razlogih, na podlagi katerih je Hrvaška utemeljila svojo zahtevo," so še zapisali na hrvaškem kmetijskem ministrstvu.

Gre za dokumente, na podlagi katerih je Evropska komisija pripravila predlog delegiranega akta za odobritev omejene izjeme Hrvaški za uporabo imena teran kot sorte grozdja pri označevanju vina Hrvatska Istra pod določenimi podrobnimi pogoji.

Hrvaška je objavila dokumente o teranu. (Foto: Aljoša Kravanja)

Slovenija že več let zahteva vpogled v te dokumente, a je Evropska komisija njeno zahtevo doslej zavračala. Pred dobrim letom ji je komisija dokumente posredovala, a je bila večina besedila prečrtana, po navedbah komisije zaradi zaščite poslovnih interesov.

Evropska varuhinja človekovih pravic je nato februarja priporočila razkritje dokumentov v povezavi s hrvaško zahtevo in ocenila, da je zavrnitev dostopa do dokumentov nepravilnost. Odgovor komisije se pričakuje do 15. maja.

Na sestanku z evropskim komisarjem za kmetijstvom Philom Hoganom nekaj dni zatem so proizvajalci terana v Bruslju trdili, da so hrvaški dokumenti ponarejeni, saj je pravilnik o izvornih sortah Hrvaške sestavljen iz dveh različnih dokumentov v obdobju desetih let.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je na obisku v Sloveniji v začetku marca dejal, da bodo preučili nova dejstva. Proti koncu marca so nato v komisiji "po skrbni analizi" sporočili, da novi elementi ne spreminjajo bistveno njene ocene položaja.

Zato je komisija nadaljevala proces sprejemanja delegiranega akta. Osnutek akta je do 14. aprila v javnem posvetovanju. Gre za to, da je umeščen na tako imenovani portal za izboljšanje zakonodaje oziroma na portal za zagotovitev transparentnosti, ko ga je mogoče komentirati.

Če se komisija na podlagi komentarjev ne odloči za bistvene spremembe akta, gre ta nato skozi pisni postopek sprejetja, ki običajno traja približno dva tedna. Pri tem pisnem postopku gre za to, da akt odobrijo še komisarji.

Nato začne teči dvomesečno obdobje, v katerem lahko Svet ali Evropski parlament z ustrezno večino akt zavrneta. V Svetu je za zavrnitev potrebna super kvalificirana večina 72 odstotkov članic, ki predstavljajo najmanj 65 odstotkov prebivalstva unije, v Evropskem parlamentu pa absolutna večina.

V Civilni iniciativi za teran zadovoljni ob objavi dokumentov

Predsednik Civilne iniciative za spoštovanje zaščite terana Marjan Colja je povedal, da je vesel, da so Hrvati končno odprli dokumentacijo, ki so jo poslali v Bruselj. Vendar vsebine še ne želi komentirati, saj potrebujejo nekaj časa, da dokumentacijo temeljito preberejo.

Slovenija že več let zahteva vpogled v hrvaške dokumente. (Foto: Thinkstock)

Kmetijski minister zagotavlja, da se bo slovenska ekspertna skupina poglobila v danes objavljene dokumente

Slovenska ekspertna skupina se bo po zagotovilih kmetijskega ministra Dejana Židana poglobila v danes objavljene hrvaške dokumente o vlogi za izjemo pri zaščiti terana in pripravila nasprotne argumente v postopkih pred uveljavitvijo delegiranega akta. "Na voljo imamo dovolj časa. Slovenija se bo dobro odzvala," je dejal Židan.

Slovenija se je prvič srečala z željo po sprejetju delegiranega akta, ki bi hrvaški omogočil izjemo pri imenovanju vinske trte na steklenici, že jeseni leta 2014, je spomnil Židan. Od takrat naprej je Slovenija zahtevala, da dobi vpogled v hrvaško vlogo, da lahko pripravi nasprotne argumente.

"Do včeraj tega nismo dobili, a v zadnjih nekaj tednih je na tem področju potekala dodatna aktivna komunikacija. Samo včeraj sem se dvakrat srečal z evropskim komisarjem za kmetijstvo Philom Hoganom," je dejal Židan po današnjem srečanju z avstrijskim kanclerjem Christianom Kernom. Ena izmed zahtev je bila tudi, da se Sloveniji čim prej razkrije hrvaška dokumentacija, da lahko aktivno poseže v javno razpravo o osnutku delegiranega akta.

Hogan je Židanu v ponedeljek zagotovil, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bo skušal objavo hrvaških dokumentov urediti v 24 urah. Židan je še dejal, da je Hogan imel tudi že soglasje podpredsednika Evropske komisije, ki je pristojen za pravno ureditev EU Franz Timmermans.

Slovenija se bo dobro odzvala, a za to smo potrebovali razkritje hrvaških dokumentov. Dejan Židan

Kot je poudaril Židan, bo osnutek delegiranega akta na t. i. portalu za izboljšanje zakonodaje oziroma za zagotovitev transparentnost na voljo do konca naslednjega tedna.

V naslednjih dneh se bo ekspertna skupina poglobila v hrvaško dokumentacijo in pripravila nasprotne argumente. "Trenutno je objavljen osnutek delegiranega akta, kar je eden postopkov, preden o tem odloča Evropska komisija. To je kot pri nas javna razprava, ko lahko zainteresirane strani predstavijo svoja stališča. Zdaj, ko nam je dokument razkrit, sam ga še nisem videl, ker sem v tujini, nam omogoča, da pripravimo še boljše argumente, ker bomo poznali hrvaško vsebino. Ko se časovni okvir zaključi, morajo pristojni na komisiji pregledati argumente in se odločiti," je še dejal Židan.

Židan se je sicer danes na Dunaju sestal z avstrijskim kanclerjem Kernom, ki je obenem predsednik avstrijskih socialnih demokratov. Spregovorila sta o strankarskem sodelovanju in iskanju odgovorov na vprašanja - kako socialni demokrati vidijo prihodnost EU.

Pogovarjala sta se tudi o gospodarskem sodelovanju in ugotovila, da je dobro, da pa še vedno obstajajo možnosti za rast, na načelih odprtega trga in enakega dostopa do celotnega evropskega tržišča.

Dotaknila sta se tudi begunske problematike. "EU nosi vsebinsko in moralno odgovornost, zato se mora bolj angažirati, in sicer tako, da se nemirna področja stabilizirajo ter da se tam zažene gospodarska aktivnost," je dodal Židan.