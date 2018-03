Hrvaška policija slovenskim plavalcem ni pustila plavati v Piranskem zalivu 

Hladnih odnosov med Slovenijo in Hrvaško ne morejo otopliti niti športniki. Kljub hudemu mrazu so slovenski plavalci skušali štafetno preplavati tri in pol kilometre širok Piranski zaliv, a jim je tekmovanje preprečila hrvaška mejna policija, češ da naj bi dogodek prijavili prepozno. Pa čeprav so za dovoljenje prosili že v začetku leta in dobili zeleno luč tako slovenske policije kot hrvaške luške kapetanije.