Hrvaška policija spet pogosteje na Trdinovem vrhu, kamor hodijo večinoma slovenski planinci

Na Dolenjskem se Slovenija in Hrvaška prepirata predvsem okoli simbolno pomembnega vojaškega objekta za zveze na Trdinovem vrhu. Tega so po osamosvojitvi na miren način od Jugoslovanske armade prevzeli slovenski teritorialci. Na Trdinovem vrhu so naši v devetdesetih tudi prisluškovali Srbom in podatke posredovali Hrvatom. Ti so prvo pravo cesto do Trdinovega vrha s svoje strani zgradili šele v 90. letih. Zadnje mesece je tam spet pogosteje videti hrvaške policiste.