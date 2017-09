Si je Hrvaška zemljo enostavno prilastila?

Slovenski lastniki zemljišč na Hrvaškem so po naključju izvedeli, da jih je sodišče v Pulju razlastninilo in zemljo prisodilo hrvaški državi. Gre za 162 hektarjev pašnikov in gozdov; o katerih je hrvaško sodišče odločalo po predlogu hrvaškega državnega odvetništva. Lastniki zemljišč o tem niso vedeli praktično nič.