Hrvaška naj bi v New Yorku delila sporni zemljevid s črto po sredini Piranskega zaliva

Karl Erjavec meni, da Hrvati nimajo namena spoštovati arbitraže. (Foto: Damjan Žibert)

Zunanji minister Karl Erjavec je v New Yorku slovenskim novinarjem povedal, da bi morala Evropska komisija glede arbitražne odločbe o meji med Slovenijo in Hrvaško vztrajati pri spoštovanju mednarodnega prava. Poleg govora hrvaškega premierja Andreja Plenkovića pa je kritiziral tudi hrvaško praznovanje 25. obletnice članstva v ZN.

Hrvaška je na praznovanju v New Yorku pred dnevi povabljenim delila tudi zemljevid, kjer je meja med Slovenijo in Hrvaško potegnjena po sredini Piranskega zaliva. "Kaže, da nimajo namena spoštovati arbitražne odločbe," je dejal Erjavec in kot dokaz za to izpostavil govor hrvaškega premierja na splošni razpravi svetovnih voditeljev na začetku 72. zasedanja Generalne skupščine ZN.

"Menim, da je predsednik vlade ravnal povsem razumljivo, da je odpovedal obisk v Zagrebu, čeprav sta imela dan ali dva prej neformalno bilateralno srečanje, na katerem sta se dogovorila, da gre predsednik vlade v Zagreb. Moram reči, da sem zelo zadovoljen, da si je predsednik vlade premislil, iz tega nastopa tule pa vidimo, da ni neke iskrene želje, da bi Hrvaška želela rešiti vprašanje meje v skladu z arbitražno odločbo," je dejal Erjavec in menil, da gre pri hrvaških predlogih za dogovarjanje le za zavajanje in morebiti pridobivanje časa.

Erjavec je ponovil, da je diplomatski mreži naročil, da obišče vsa zunanja ministrstva in pojasni, zakaj je predsednik vlade odpovedal obisk. "Lahko pričakujemo, da bo Hrvaška stran z diplomatsko ofenzivo hotela prepričati zlasti EU in njene članice, da Slovenija ne želi dialoga.'' Naslednji koraki v zvezi s tem bodo pogovori na ravni Evropske komisije, Slovenija pa mora nadaljevati implementacijo arbitražne odločbe, ker bo lahko, ko bo minilo šest mesecev, deležna očitkov, da ni zainteresirana za uresničitev.

Erjavec ocenjuje, da je bila odločitev o zaustavitvi pristopanja Hrvaške k OECD pravilna in meni, da je potrebno nadaljevati s to trdno in odločno politiko do Hrvaške. "Imamo 20 let dvostranskih poskusov reševanja raznih vprašanj, ampak na koncu se vedno izkaže, da nas želijo prepeljati žejne čez vodo. Tako je bilo, ko je šlo za varčevalce Ljubljanske banke, ko je šlo za sporazum Drnovšek-Račan in tudi glede terana zgodba ni čista. Mislim, da je treba vztrajati pri taki trdi politiki in nismo edini. Tudi Madžarska je ravnala enako," je dejal Erjavec in naštel težave, ki jih ima Hrvaška z drugimi sosedami.

Ureditev meje med Slovenijo in Hrvaško je po Erjavčevih besedah pomembna za stabilnost celotnega Zahodnega Balkana, pri čemer bo treba spoštovati mednarodno pravo. "Hrvati govorijo, da je naša arbitražna odločba kompromitirana, vendar je potem kompromitirana tudi njihova pristopna pogodba k EU. Mi smo svoj del obveznosti izpolnili. Oni so postali članica EU, kar sicer ne bi, ker bi zadržki Slovenije ostali," je dejal minister in napovedal možnost tožbe na Sodišču EU v Luksemburgu glede direktive o ribištvu, ker se ta brez implementacije arbitražnega sodišča ne more izvajati.

Cerarja podprl tudi nekdanji predsednik republike

Danilo Türk (Foto: AP)

Nekdanji predsednik republike Danilo Türk, ki se udeležuje aktivnosti ob začetku zasedanja 72. Generalne skupščine ZN, je četrtkov govor hrvaškega premierja Andreja Plenkovića označil za po vsebini absurdnega, po svojem pravnem učinku pa za kršitev mednarodnega prava. Türk je odgovor premierja Cerarja ocenil kot ustrezen

"To je zelo nenavaden govor. Če zelo blago ocenim to početje, bi lahko rekli, da je ta govor po vsebini absurden, po svojem pravnem učinku pa kršitev mednarodnega prava. Je izrazit primer enostranskega početja in kršitve mednarodnega prava. Iz arbitražnega sporazuma ni mogoče legalno izstopiti. Tu ne gre za noben izstop. Tu gre za enostransko dejanje, ki pomeni kršitev tega sporazuma," je med drugim dejal Türk.

Pri tem je opozoril, da bi morala Slovenija drugače definirati, kar počne Hrvaška. Ne bi smeli govoriti o "blokadi" pristopa Hrvaške OECD ampak o tem, da se je Hrvaška sama diskvalificirala za članstvo, ker ne sprejema odločitve arbitražnega sodišča.

"V Sloveniji moramo zelo jasno definirati ta početja kot kršitve in zelo natančno ugotoviti, da te kršitve pomenijo, da se Hrvaška sama diskvalificira za mnoge reči, ki bi jih sicer lahko kot članica EU pričakovala. Sploh si ne znam predstavljati, kako bi bila Hrvaška po tej lastni diskvalifikaciji sploh kredibilna kandidatka za OECD," je dejal.

Odgovor premierja Mira Cerarja na Plenkovićev govor z odpovedjo obiska v Zagrebu je Türk ocenil za primernega. Zdi se mu prav, da je predsednik vlade počakal, da so bili govori končani in je svojo odločitev sporočil neposredno slovenskim medijem in na ta način tudi hrvaški strani, ne da bi te reči sploh omenjal v Generalni skupščini.

"V bistvu je stvar tako pod nivojem, da ne bi bilo prav, da se Slovenija spušča na tako nizek nivo," je dejal Türk in dodal, da morajo imeti takšni obiski, kot bi bil Cerarjev v Zagrebu pripravljeni in imeti nek smisel ali učinek, kar v teh razmerah ni mogoče.

Na vprašanje, kako naj Slovenija deluje naprej oziroma kakšen je tako imenovani "end game", je Türk priporočil mirno kri in dobre živce. "Mi end game že imamo, ker smo ga sprejeli v obliki arbitražnega sporazuma in arbitražna odločitev tudi za Slovenijo ni 100-odstotno idealna. Ampak Slovenija je država, ki mednarodno pravo in pravo nasploh jemlje resno."

V nadaljevanju je po mnenju Türka treba pri tem vztrajati in "ne poslušati cenenih prerokov, da je mednarodno pravo prešibko in ni dobro, da se zanašamo nanj". "Mi bomo prijateljstva lažje ustvarjali na podlagi mednarodnega prava. Na tej podlagi bomo tudi lažje dobivali prijateljsko podporo tam kjer je res potrebna in je lahko učinkovita. Ni potrebno, da se obremenjujemo z nepopolnostjo te podpore, kakršno v tem trenutku pač vidimo. Ta podpora je, treba bo pa še delati na njeni popolnosti."