Policija hrvaškim ribičem poslala nove plačilne naloge zaradi kršitev na morju

Slovenska policija je hrvaškim ribičem za kršitve meje v Piranskem zalivu ta teden odposlala nove plačilne naloge, so potrdili na policiji. Števila nalogov niso navedli, sporočili so le, da gre za nadaljevanje izvrševanja zakonodaje v primeru kršitev, povezanih z nedovoljenim prestopom meje na morju.

Prvih 14 plačilnih nalogov je slovenska policija hrvaškim ribičem poslala v petek, ko so napovedali, da bodo s tem nadaljevali tudi v začetku tega tedna. Trije hrvaški ribiči so prejem skupno 14 slovenskih plačilnih nalogov potrdili v ponedeljek.

Po navedbah slovenske policije se kršitelju, ki po pravnomočno zaključenem prekrškovnem postopku ne poravna globe, predpisane za prekršek, lahko tudi zavrne vstop v Slovenijo.

Plenković ribičem obljubil pravno pomoč

Iz Zagreba so danes sporočili, da se bo s predstavniki savudrijskih ribičev drevi ob 20. uri v Umagu sešel hrvaški minister za pravosodje Dražen Bošnjaković. Hrvaški premier Andrej Plenković je dejal, da se bodo natančno dogovorili o načinih ustrezne pravne pomoči hrvaškim ribičem, da ne bodo zaradi slovenskih plačilnih nalogov v slabšem položaju. Hrvaškim ribičem pa je sporočil, da so lahko mirni, ker bo hrvaška vlada trdno vztrajala pri vseh stališčih in obveznostih, ki jih je prevzela glede njihove zaščite.

Kazen, ki jo je slovenska policija posredovala hrvaškim ribičem. (Foto: dnevnik.hr)

Hrvaški mediji so danes poročali, da sta savudrijski ribič Diego Makovac in njegova soproga dobila še pet plačilnih nalogov iz Slovenije, kar pomeni, da imata skupaj 18 kazni po 500 evrov.

Plenković je danes znova obžaloval slovenske "nepotrebne in enostranske poteze" pri uveljavitvi arbitražne sodbe, ki je Hrvaška ne priznava. Ponovil je, da enostranska implementacija ni v skladu ne z dobrososedskimi odnosi niti z mednarodnim pravom ter da bodo to pojasnili vsem akterjem v mednarodni skupnosti.

"Slovenija je tista, ki je prenesla meddržavni problem na konkretna življenja dela naših sodržavljanov. Menimo, da gre za enega slabših in najmanj zaželenih scenarijev. To ni dobro. Prizadevali si bomo to vprašanje urediti na ravni vlad," je dejal Plenković.

Prispele tudi prve kazni slovenskim ribičem s Hrvaške

Potem ko je Slovenija prejšnji teden poslala prvi paket kazni hrvaškim ribičem, so prve kazni zaradi nezakonitega prehajanja meje danes dobili tudi slovenski ribiči. Hrvaška policija je slovenskim ribičem poslala 11 plačilnih nalogov. Slovenski ribič Elvino Sabadin je dobil kar dve kazni, Silvano Radin pa je dobil šest plačilnih nalogov s po 15.000 kunami kazni (okoli 2000 evrov), torej v skupni vrednosti skoraj 12.000 evrov, je povedal. Kazen so mu odredili na podlagi kršitve hrvaške meje in zakona o schengenski meji, ker je ribaril v bližini sredinske črte v Piranskem zalivu oz. na hrvaški strani te črte, ki je za Hrvaško tudi meja med državama v Piranskem zalivu.

Ribič Silvano Radin je napovedal, da kazni ne bo plačal. (Foto: Jaka Vran)

V enem od plačilnih nalogov so tako zapisali, da je "v teritorialnem morju Hrvaške" opravljal gospodarski ribolov. Navedli tudi točne koordinate, kje se je takrat nahajal in kje so se nahajali policisti, ki so ga identificirali. Ribaril da je, ne da bi nameraval opraviti mejni nadzor. Prav tako ni bilo ugotovljeno, ali je imel hrvaško dovoljenje za ribolov. Zapisali so, da je bil opozorjen, hrvaško teritorialno morje pa potem zapustil brez ustavljanja.

Radinovemu podjetju je za to kot pravni osebi izrečena kazen v višini 10.000 kun (1330 evrov), njemu kot odgovorni osebi v podjetju pa še 5000 kun (660 evrov) kazni. Ima sicer možnost, da poravna dve tretjini te kazni, če plača v določenem roku. Podobna vsebina je navedena tudi v ostalih petih plačilnih nalogih. Izdali so mu jih za ribarjenje 18. decembra, 29. decembra in 3. januarja po dvakrat.

Ena od 11 glob, ki so jih dobili slovenski ribiči. (Foto: Jaka Vran)

Radin je napovedal, da kazni ne bo plačal, saj je lovil v morju, ki je po arbitražni razsodbi pripadlo Sloveniji. "Od arbitražne razsodbe nisem šel več čez arbitražno mejo. Prej sem še hodil lovit precej južneje, od takrat naprej pa sem spoštoval arbitražno mejo in nisem šel več čez," je povedal Radin.

Na območju čez sredinsko črto je sicer lovil še večkrat in morda bo dobil še kak nalog, je še povedal. Naprej bo sicer ravnal v skladu s priporočili kmetijskega ministrstva in kontaktiral odvetniško pisarno Senjak iz Pule, kot je to navedeno na spletnih straneh ministrstva.

Slovenija se je namreč tudi z novim zakonom o ribištvu zavezala, da bo zagotovila vso pravno pomoč slovenskim ribičem, zoper katere je pred organi Hrvaške uveden prekrškovni ali kazenski postopek kljub opravljanju te dejavnosti v skladu z arbitražno razsodbo. Obenem bo Slovenija krila tudi stroške, ki bodo nastali v zvezi s pravno pomočjo in temi postopki.

Na kazni se je že odzval slovenski zunanji minister Karl Erjavec, ki je dejal, da Hrvaška pošilja kazni za ribolov v slovenskem morju, medtem ko je premier Miro Cerar dejal, da slovenski ribiči ne bodo čutili nobenih posledic glede hrvaških kazni, saj je vlada za to poskrbela z interventnim zakonom.

Poleg Radina naj bi plačilne naloge dobili tudi še nekateri drugi slovenski ribiči. Kot je v ponedeljek sporočila hrvaška policija, so odposlali enajst kazni slovenskim ribičem, ker naj bi kršili državno mejo v Piranskem zalivu. Za pravne osebe je zagrožena kazen 16.000 hrvaških kun oziroma 2150 evrov ter za fizično osebo 2500 kun oziroma skoraj 340 evrov. Poslali so šest kazni za fizične osebe in pet za pravne osebe.

Hrvaška se je za to odločila kot povračilni ukrep, potem ko so zaradi kršitve meje prve kazni iz Slovenije prejeli hrvaški ribiči.

Kaj ribičem svetuje država?

Na ministrstvu so pojasnili, da sta oba ribiča v skladu s priporočili ministrstva že kontaktirala izbrano odvetniško pisarno, ki bo ustrezno pravno postopala v tovrstnih primerih. Zagotovili so še, da je služba za ribištvo na kmetijskem ministrstvu v stalnem kontaktu s slovenskimi ribiči in spremlja dogajanje ter jim nudi vsa potrebna navodila za postopanje. Navodila ribičem so objavili tudi na spletni strani ministrstva.

Tudi odvetnik Ivan Senjak iz Pulja je pojasnil, da sta po njegovih informacijah zaenkrat plačilne naloge dvignila dva slovenska ribiča. Dogovorili so se, da še počakajo, če bo v petek tovrstno pošto dobil še kdo, nato bi se predvidoma v nedeljo sestali, da bi mu ribiči dali pooblastila za zastopanje, v ponedeljek pa bi oddal ustrezne pritožbe na te plačilne naloge.

Na prispele kazni se je odzval tudi minister za kmetijstvo Dejan Židan, ki obžaluje, da Hrvaška nadaljuje s provokacijami. "Meja med državama je sedaj povsem jasna. Verjamem, da bo slej ko prej tudi Hrvaška spoznala, da provokacije niso koristne. Smo sosedje, moramo sodelovati, vendar brez spoštovanja mednarodnega prava to ni možno," je zapisal na Twitterju.

Cerar: Naši ribiči ne smejo čutiti nobenih finančnih in drugih bremen

Slovenski predsednik Miro Cerar je danes na Brdu pri Kranju zagotovil, da slovenski ribiči ne bodo čutili nobenih posledic glede kazni, ki jim jih je izdala Hrvaška zaradi prečkanja sredinske meje v Piranskem zalivu. "Naši ribiči ne smejo čutiti nobenih finančnih in drugih bremen v tem primeru," je dejal Cerar.

"Z interventnim zakonom smo poskrbeli za vso pravno varnost tudi naših ribičev. V primeru, če bo prišlo do kakršnekoli motnje v njihovem delu, torej ko bodo ribarili ali če bo prišlo do kakšnih izrečenih kazni na hrvaški strani, jim je zagotovljena (...) vsa pravna pomoč in sredstva na strani naše države, s katerimi bomo pokrili njihove stroške in vse tisto, kar bi jih bremenilo," je dejal Cerar na skupni novinarski konferenci s srbsko premierko Ano Brnabić, na kateri sta spregovorila tudi o problemu arbitraže o meji med Slovenijo in Hrvaško, ki je slednja ne priznava.

Zob za zob: Slovenija je poslala 14 glob hrvaškim ribičem, Hrvaška pa je v povračilo izdala 11 plačilnih nalogov. (Foto: Jaka Vran)

"Pričakujem, da bo Hrvaška le spoznala, da v tem primeru krši mednarodno in evropsko pravo in da se na ta način izogiba edinemu možnemu pristopu, da se ta zadeva dokončno razreši," je še dejal Cerar in povedal, da je srbski kolegici podrobno predstavil slovenska stališča.

Brnabićeva je dejala, da je "Srbija vedno zagovarjala spoštovanje mednarodnega prava". "Če gremo v smer, da se mednarodnega prava ne spoštuje, potem ni nobenih meja in nobenih standardov, v okviru katerih se lahko gibamo. Mogoče bo vse in nič. Tako da je naše stališče konsistentno še naprej, da je treba mednarodno pravo spoštovati," je dejala.

Erjavec: Takšne poteze Hrvaške so neumestne, nepotrebne in nezakonite

Tudi zunanji minister Karl Erjavec je dejal, da je "zelo neprijetno, da hrvaška politika živi zunaj realnega sveta, ker očitno pošilja kazni za ribolov slovenskih ribičev v slovenskem morju". To je nedopustno in daleč od tistega, kar stalno govori hrvaški premier Andrej Plenković, da se je treba izogibati incidentom, je izpostavil.

Spomnil je, da je arbitražna sodba prvič določila mejo na morju med državama, ki ne teče po sredini Piranskega zaliva. Meni da "mora Evropska komisija začeti resno ukrepati, ker sicer bo to imelo zelo škodljive posledice". "Bliža se tudi turistična sezona in takšne poteze Hrvaške so povsem neumestne, nepotrebne, nezakonite", in kažejo, da hrvaška politika ni zrela za EU in njene standarde, se je odzval na današnjo novico, da so slovenski ribiči dobili prve kazni iz Hrvaške, ker so prečkali sredinsko črto v Piranskem zalivu, s tem pa naj bi nezakonito vstopili v hrvaško teritorialno morje.

Minister je tudi zagotovil, da za kazni ribičev ne bodo plačali slovenski davkoplačevalci, temveč bo "slej kot prej Hrvaška plačala tisto, kar mora, tudi sodne stroške, ki jih je Slovenija založila v arbitražnem postopku". To pričakuje po tem, ko bo "Evropska komisija pogledala slovensko tožbo proti Hrvaški, ki bo vložena v roku 14 dni".

Evropska komisija znova pozvala k dialogu in izogibanju incidentom

Iz Evropske komisije so sporočili, da današnjih zapletov z ribiči ne komentirajo. So pa znova pozvali obe strani, naj nadaljujeta dialog na vseh ravneh na konstruktiven način, obenem pa naj se izogneta kakršnim koli dejanjem, ki bi škodili dvostranskim pogovorom.

Dodali so, da je komisija še vedno pripravljena prispevati k procesu, kako najbolje uveljaviti arbitražno razsodbo. Ko bo postopek stekel, pa namerava komisija ponovno razpravljati o napredku in preučiti, kako lahko prispeva k pravični uveljavitvi razsodbe arbitražnega sodišča.