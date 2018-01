Hrvaška vrnila 'udarec': poslali prvih enajst kazni slovenskim ribičem

Hrvaško notranje ministrstvo je na svoji spletni strani objavilo, da so poslali prvih enajst plačilnih nalogov na naslove slovenskih kršilcev hrvaškega zakona o nadzoru državne meje v Piranskem zalivu.

Kot so pojasnili, je šest plačilnih nalogov za posameznike, ki imajo registrirana plovila, pet pa za pravne osebe. Navedli so, da so za pravne osebe predvidene kazni v višini 16.000 kun (2134 evrov), za posameznike pa 2500 kun (334 evrov).

Hrvaška zunanja ministrica Marija Pejčinović Burić je danes izrazila obžalovanje Hrvaške, ker je "slovenska stran s pošiljanjem kazni hrvaškim ribičem kršila dosedanji dogovor o izogibanju incidentom". "Zaradi zaščite našega ozemlja smo bili prisiljeni odgovoriti z enakim ukrepom," je izjavila.

Znova je poudarila, da v skladu z mednarodnim pravom ni mogoče izvajati enostranskih odločitev, kar velja tudi v primeru arbitražne sodbe, ki jo Hrvaška ni sprejela. "Zato ni nobenih sprememb na terenu, torej meja ostaja sredi Piranskega zaliva," je izjavila vodja hrvaške diplomacije.

Povedala je tudi, da hrvaškim ribičem ni treba skrbeti zaradi slovenskih kazni, ker da jim bo hrvaška država nudila vso pravno pomoč pri iskanju rešitve za situacijo, v kateri so se znašli.

Erjavec: Hrvaška stran nima nobene pravne podlage za to

Minister Erjavec se je odzval na grožnje hrvaškega zunanjega ministrstva, da bodo tudi sami začeli pošiljati kazni slovenskim ribičem. "Hrvaška stran nima nobene pravne podlage za to," je poudaril in grožnjo označil za absurdno. 13 slovenskih kazni zaradi kršitev meje pa sta dobila savudrijski ribič Diego Makovac in njegova soproga. Čeprav sta bila na istem čolnu, sta dobila ločene kazni v višini 500 evrov, a kot pravita, jih ne nameravata plačati.



Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec se je odzval na zadnje dogajanje z ribiči. "Med vikendom smo prejeli diplomatsko noto iz Zagreba, ki jo dojemamo kot medijski spin. Absurdno je, da nam pošiljajo diplomatske note zaradi ribolova v slovenskem morju," je dejal minister.

Minister Karl Erjavec (Foto: 24ur.com)

Na vprašanje, kaj se bo zgodilo, če tudi slovenski ribiči dobijo kazni, kot je napovedala Hrvaška, je minister znova poudaril, da bo država storila vse, da bo zaščitila vse slovenske ribiče. Hrvaška stran nima nobene pravne podlage za izdajanje kazni slovenskim ribičem, je poudaril Erjavec. "Absurdno je, da Hrvaška želi izvajati kazni tam, kjer nima pristojnosti."

Kot je dejal, Hrvaška ni odgovorila še na nobeno od diplomatskih not, ki ji jih je poslala Slovenija. Diplomatske note, ki jih sama pošilja, pa je Erjavec ocenil za "predstavo" za hrvaško javnost.

Minister je tudi pojasnil, da Slovenija pripravlja tožbo, ki jo bodo vložili tudi na evropsko komisijo. To pomeni, da se bo morala komisija bolj intenzivno ukvarjat s to zadevo, je ocenil Erjavec.

Kot je znano, je slovenska policija v petek poslala prvih 14 plačilnih nalogov hrvaškim ribičem zaradi kršitev na morju. Kot so napovedali, bodo od danes na podoben način nadaljevali z izvrševanjem zakonodaje v primeru kršitev, povezanih z nedovoljenim prestopom slovenske morske meje.

Na napovedi slovenske policije se je v soboto odzvalo hrvaško zunanje ministrstvo, ki je z diplomatsko noto napovedalo, da bo Hrvaška začela pošiljati kazni za prekrške slovenskim ribičem zaradi "ribolova na hrvaških območjih morja". Hrvaško notranje ministrstvo je nato objavilo, da bodo kazni poslali osmim slovenskim ribičem, ki so najpogosteje kršili meddržavno mejno črto.

Židan: S provokacijami se Hrvaška oddaljuje od skupnih projektov

Tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan je danes v Bruslju ocenil, da so napovedane kazni slovenskim ribičem, ki lovijo v slovenskih vodah, "izjemno huda provokacija". "Namesto da bi bili že daleč v implementaciji in iskali skupne projekte, se s temi provokacijami Hrvaška od tega oddaljuje," je ocenil Židan.

Židan je spomnil, da so se s slovenskimi ribiči dogovorili, da bo država prevzela na svoja pleča morebitne sodne stroške in da bo pomagala v primeru poškodovanja lastnine ribičev. Prav tako bodo ribiči dobili odškodnino, ker ne morejo uresničevati vseh pravic iz ribolova, in sicer 250 evrov na tekočo dolžino plovila. To se izplačuje že letos, in sicer so možni štirje zahtevki, po eden na pol leta, je še povedal Židan in napovedal, da bodo ribiči, ki bodo izpolnjevali pogoje za pridobitev te odškodnine, izplačila dobili v dveh do treh mesecih.

Savudrijski ribič začuden: Z ženo sva bila na istem čolnu, dobila pa ločene kazni

Prvih 13 slovenskih kazni zaradi kršitev meje sta po poročanju hrvaške televizije Nova TV dobila savudrijski ribič Diego Makovac in njegova soproga. Kot so zapisali na spletni strani Dnevnik.hr, je on dobil sedem plačilnih nalogov v višini 500 evrov, ona pa šest. Na kaznih piše, da se znesek, če ga poravnata takoj, zmanjša za polovico.

Makovac in njegova soproga sta dobila ločene kazni, čeprav sta bila na istem čolnu, še poroča Dnevnik.hr. "To je malo čudno. Tudi ribič Ezio Kocijančić je dobil kazen, ne pa tudi njegov pomočnik, ki je bil z njim na čolnu. Z nami je bil tudi čoln hrvaške policije, zato me zanima, ali bodo tudi njim poslali kazen," je dejal.

Makovac je povedal, da kazni ne namerava plačati, ter da bosta s soprogo vse plačilne naloge poslala pristojnemu ministrstvu za kmetijstvo. Tako so namreč ribičem naročili, naj ravnajo, če dobijo kazni iz Slovenije. "Kako bodo to rešili, ne vem in me ne zanima. Hočem samo, da se to reši," je še dejal.

Makovac je začuden, ker sta s soprogo dobila ločene kazni, čeprav sta bila na istem čolnu. (Foto: dnevnik.hr)

Podpredsednik odbora sabora za zunanjo politiko iz največje hrvaške opozicijske stranke SDP Joško Klisović je danes za hrvaško televizijo povedal, da hrvaška vlada v nobenem primeru ne sme plačati kazni namesto ribičev, ker bi na ta način priznala suverenost Slovenije v delu Piranskega zaliva, za katerega Hrvaške meni, da je njen. Kot je dejal nekdanji namestnik hrvaške zunanje ministrice, mora hrvaška vlada rešiti problem v pogovorih s slovenskimi kolegi.

Klisovićev kolega iz saborskega odbora Miroslav Tuđman iz vladajoče HDZ pa je ocenil, da gre za "politično nasilje s strani slovenske politike". "Bomo videli ali bo ta epidemije potekala do (slovenskih parlamentarnih) volitev, ali se bo nadaljevala tudi potem," je izjavo starejšega sina nekdanjega hrvaškega predsednika predvajal hrvaški radio.

Ribič zaskrbljen, ker tedensko hodi v Slovenijo

Tudi Kocijančić, ki je prav tako prejel kazen, je povedal, da jo bo poslal naprej pristojnim hrvaškim inštitucijam, ki so ribičem zagotovile, da lahko nemoteno lovijo sredi Piranskega zaliva. "Obljubili so nam, da 300-odstotno stojijo za nami in da lahko lovimo ribe, kazni pa naj, takoj ko jih dobimo, pošljemo njim," je dejal.

Kot je povedal v pogovoru za hrvaško uredništvo regionalne televizije N1, je bil med prvimi, ki so lovili čez mejo po slovenski implementaciji arbitražne odločbe konec decembra lani. Zdaj se boji zapletov, če bo želel obiskati svojce v Sloveniji, kar počne vsak teden. Njegova soproga je namreč Slovenka.

Ocenil je, da bi morala hrvaška policija nadzirati sredinsko črto v Piranskem zalivu, kot je to počela doslej, ter da bi morala slovenskim policijskim in ribiškim plovilom preprečiti vstop v hrvaško morje. Ne ve, zakaj tega ne počne, čeprav ima, kot je dejal, hrvaška policija v Umagu osem plovil, medtem ko ima Slovenija štiri.

Povedal je tudi, da vse manj hrvaških ribičev lovi v Piranskem zalivu, saj jih slovenska policija ovira pri delu. Dodal je, da so zadovoljni, ker jih pri ribolovu spremlja hrvaška policija, a tudi navzočnost hrvaške policije predstavlja nevšečnost pri opravljanju dela.