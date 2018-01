Hrvaška vrača udarec in napoveduje: Kazni bomo poslali osmim slovenskim ribičem

Predsednik ceha ribičev v Istrski županiji Robert Momić je danes zatrdil, da še noben istrski ribič ni prejel kazni iz Slovenije zaradi "nedovoljenega prečkanja slovenske meje". Če bodo kazni prejeli, jih bodo v skladu z dogovorom s hrvaškim ministrom za kmetijstvo Tomislavom Tolušićem posredovali za mejo pristojni enoti istrske policije in postale bodo skrb hrvaških institucij, je napovedal.

Slovenska policija je namreč v petek odposlala prvih 14 plačilnih nalogov hrvaškim ribičem za kršitve na morju.

Momić je dodal, da so se tako na sestanku v Zagrebu v začetku leta kot na tistem pred nekaj dnevi v Bašaniji s Tolušičem dogovorili o načinu postopanja. Spomnil je, da so ribiči obakrat dobili zagotovilo pristojnega ministrstva, da imajo pravico loviti na istem območju kot leta doslej.

Hrvaški ribiči trdijo, da še niso prejeli kazni iz Slovenije. (Foto: Jaka Vran)

Uradni Zagreb napovedal povračilne ukrepe

Medtem so s sedeža hrvaške diplomacije sporočili, da so v današnji noti slovenskemu veleposlaništvu v Zagrebu izrazili "globoko nezadovoljstvo in protest" glede najave slovenske strani, da bo začela pošiljati kazni za prekrške hrvaškim ribičem zaradi "ribolova na hrvaških območjih morja".

Kot so napovedali, bo Hrvaška zaradi slovenskih poskusov "izvajanja kompromitirane in za Hrvaško nesprejemljive arbitražne odločbe prisiljena odgovoriti na enak način", da bi tako zaščitila svoje ozemlje.

"Menimo, da slovenska napoved predstavlja ravnanje, ki ni v duhu dobrososedskega sodelovanja in evropskih vrednot ter s katerim se v reševanje odprtega vprašanja meje poskuša vmešati državljane ter ribiče, ki živijo in delajo ob tej meji", so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Znova so pozvali slovensko stran k nadaljevanju dialoga o odprtem vprašanju meje. Spomnili so, da imata državi kot članici EU in zveze Nato "odgovornost, da v duhu medsebojnega spoštovanja rešujeta odprta vprašanja po mirni poti in brez enostranskih potez".

Hrvaška policija bo poslala kazni osmim slovenskim ribičem

Kmalu zatem je hrvaško notranje ministrstvo sporočilo, da imajo policisti dokumentiran vsak prekršek slovenskih ribičev v Piranskem zalivu. Ti so v 235 primerih kršili meddržavno mejno črto, med njimi pa je osem slovenskih ribičev, ki so najpogosteje šli čez mejno črto in lovili na hrvaški strani zaliva. Kot so poudarili, teh osem ni kršilo samo hrvaških zakonov o nadzoru državne meje in morskem ribištvu, temveč tudi zakon Evropske unije o schengenski meji in uredbi EU o ribištvu.

Napovedali so, da bodo plačilne naloge zaradi prekrškov na podlagi zakona o nadzoru hrvaške meje poslali slovenskim ribičem na njihove domače naslove. V skladu z uredbo o ribištvu EU so zahtevali tudi podatek za sprožitev postopkov glede ribarjenja, so zapisali na spletni strani hrvaškega notranjega ministrstva. Kot so dodali, bodo plačilne naloge pošiljali v skladu s hrvaškim zakonom o prekrških.

Zakon med drugim določa, da se dostava nalogov opravlja v skladu z mednarodnimi pogodbami ali običajno prakso. Zakon navaja, da je plačilne naloge možno poslati tudi po pošti, če druga država temu ne nasprotuje.

Če slovenski ribiči kazni ne bodo plačali, ima lahko pravnomočni postopek za posledico tudi izvajanje posebnih ukrepov, vključno s postopki hrvaške policije do toženih strank pri prehodu državne meje, so še zapisali.

Hrvaška policija bo poslala kazni osmim slovenskim ribičem. (Foto: Aljoša Kravanja)

Spomnimo

Slovenska policija je v petek sporočila, da je odposlala prvih 14 plačilnih nalogov hrvaškim ribičem za kršitve na morju. V začetku naslednjega tedna pa bo na podoben način nadaljevala z izvrševanjem zakonodaje v primeru kršitev, povezanih z nedovoljenim prestopom slovenske morske meje, je zapisala na spletni strani.

Policija te postopke vodi v skladu z določili zakona o prekrških. V izpostavljenih primerih gre za prekrške z mednarodnim elementom, saj so kršitelji tuji državljani. V teh primerih za prekrškovni postopek veljajo posebne procesne določbe zakona, ki jih je policija v okviru procesnega in materialnega vodenja postopkov o prekrških dolžna spoštovati, so navedli.

Glede na to, da plačilni nalogi hrvaškim ribičem, ki so nezakonito prečkali mejo na morju, iz objektivnih razlogov niso bili izdani na kraju samem, je bilo treba ugotoviti vse okoliščine prekrška, zbrati dokaze ter plačilne naloge po zakonu o prekrških z ustreznim prevodom pripraviti za posredovanje v tujino. Plačilni nalogi bodo poslani kršiteljem, torej fizičnim osebam, in ne hrvaškim institucijam. Vsak postopek o prekršku je namreč individualen, so zapisali.

Kršitelju, ki po pravnomočno zaključenem prekrškovnem postopku ne poravna globe, predpisane za prekršek, se lahko tudi zavrne vstop v Slovenijo, so še opomnili na policiji.