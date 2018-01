Hrvaški ribiči se bojijo kazni. Njihova ministrica pravi, da med državama ni več dialoga, naše grožnje s kaznimi pa so 'neprimerne'

(Foto: Jaka Vran)

Očitno so opozorila Slovenije hrvaškim ribičem vsaj za nekaj časa vendarle zalegla. Prav ustrašili so se in dva dneva niso vpluli v slovenske vode, le danes popoldne je eden od ribičev zbral pogum in v spremstvu hrvaške policije spuščal mreže v našem morju.



Po opozorilu naše policije, da se nahajajo v slovenskem morju in lahko pričakujejo kazen, pa sta se hrvaški plovili vrnili domov. Hrvaški ribiči se namreč vse bolj bojijo visokih kazni in da bi jim v primeru neplačila Slovenija preprečila dostop prek Slovenije do tržnice v Trstu. Ob tem se tudi sprašujejo, ali jim bo kazni plačal njihov notranji minister.

Sklicali sestanek in ga odpovedali

Hrvaški ribiči iz Savudrije in Umaga so sicer odpovedali drevišnji sestanek, na katerem naj bi danes razpravljali o tem, kako naj delajo v Piranskem zalivu, potem ko je Slovenija začela izvajati arbitražno sodbo. Ribiči so zaskrbljeni predvsem zaradi možnih kazni, ki jih lahko dobijo od Slovenije, če bodo še lovili ribe do sredine Piranskega zaliva.

Ribič iz Savudrije Ecio Kocijančić je danes dejal, da se hrvaški ribiči bojijo samo slovenskih kazni ter posledično možnih nevšečnosti pri vstopu v Slovenijo. Mnogi imajo namreč sorodnike v Sloveniji.

Daniele Kolec iz združenja hrvaških ribičev Mare Croaticum je po odpovedi sestanka pojasnil, da "ni potrebe za tovrstno srečanje, ker bodo hrvaški ribiči še naprej opravljali svoje delo".

Hrvaški mediji so poročali, da so ribiči odpovedali srečanje, potem ko je bilo napovedano, da bodo na pogovore z njimi v Umag konec tedna prišli predstavniki najmanj treh hrvaških ministrstev, za notranje in zunanje zadeve ter morje, promet in infrastrukturo. Na srečanju naj bi dobili vsa pojasnila, tudi glede kazni, ki jih lahko doletijo iz Slovenije, je poročala televizija N1.

Na današnjem sestanku, na katerem so pričakovali med 30 in 40 ribičev, naj bi govorili o tem, ali bodo še naprej delali kot doslej in lovili ribe do sredinske črte Piranskega zaliva ali pa bodo spoštovali mejo, ki jo je junija lani določilo arbitražno sodišče, ki je približno tri četrtine zaliva pripisalo Sloveniji.

Kocijančić je za hrvaško uredništvo regionalne televizije N1 pojasnil, da hrvaški ribiči ne morejo sami mirno opravljati svojega dela, temveč samo v spremstvu hrvaške policije. Ocenil je, da bodo na koncu morda zahtevali odškodnino zaradi spremenjenih pogojev za delo v Piranskem zalivu. Od hrvaške države naj bi zahtevali odgovor, ali bo plačala kazni, ki jih bodo dobili od slovenskih oblasti.

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je danes novinarjem v Zagrebu ponovil, da bodo hrvaške institucije zaščitile hrvaške ribiče. "Ne nameravamo sprožiti nobenih enostranskih potez. Če bo to storila druga stran, bomo imeli pripravljen odgovor," je hrvaška stališča ponovil Božinović.

Ponovil je, da državi odprto vprašanje meje lahko rešita samo z dvostranskim dogovorom med Zagrebom in Ljubljano.

"Slovenija ne more izvajati svojih zakonov na hrvaškem ozemlju"

Hrvaška zunanja ministrica Marija Pejčinović Burić je danes znova poudarila, da Slovenija ne more uveljaviti nobenih zakonov na hrvaškem ozemlju, ki je, kot je dejala, enako, kot je bilo leta 1991.

"Napovedi s slovenske strani, s katerimi grozijo s postopki proti hrvaškim ribičem, so popolnoma neprimerne in nesmiselne. Gre nedvomno za hrvaško ozemlje. Nobenih slovenskih zakonov ni možno uveljaviti na hrvaškem teritoriju," je povedala Pejčinović Burićeva v večernem pogovoru za hrvaško komercialno RTL televizijo.

Pojasnila je, da velja meja med državama, ki je bila potrjena leta 1991, ter dejala, da se "na terenu ni nič zgodilo", kar bi lahko imeli za "enostranski incident". Ponovila je, da Hrvaška ne bo vlekla enostranskih potez.

Vodja hrvaške diplomacije je še povedala, da so se "napetosti malo zvišale" zaradi slovenske napovedi o enostranskem izvajanju arbitražne odločbe, ki je Hrvaška na priznava.

Upa, da bodo kazni ostale samo v napovedih, ker bi poskus implementacije pomenil "poskus spremembe meje z nasilnimi sredstvi na terenu, kar mednarodno pravo ne dovoljuje".

Na vprašanje, kako bi Hrvaška odgovorila v nasprotnem primeru, je odgovorila, da se bo zaščitila z vsemi sredstvi, s katerimi razpolagajo. Dodala je, da hrvaška policija ščiti hrvaške ribiče v Piranskem zalivu.

Napovedala je, da bodo v četrtek na kmetijskem ministrstvu v Zagrebu imeli večresorske pogovore s hrvaškimi ribiči iz Istre z namenom, da bi pomirili ribiče.

Pejčinović Burićeva je tudi potrdila, da s slovenskimi kolegi nimajo neposrednega dialoga, temveč komunicirajo z diplomatskimi notami in medijskimi sporočili. Znova je dejala, da ni druge poti za reševanje spora o meji razen dogovora za pogajalsko mizo, a je potrebna "fleksibilnost" z obeh strani, da bi prišli do rešitve, ki bo dobra za obe državi in ljudi ob meji.

Na vprašanje, ali bo spor s Slovenijo rešen do leta 2020, ko bo Hrvaška prevzela predsedovanje z Evropsko unijo, je izrazila upanje, da bo do takrat prišlo do dogovora.

Ponovila je, da je arbitražna sodba "zmanjšala številne nerealne slovenske zahteve v bolj realne okvire" ter izrazila prepričanje, da je to "dobra podloga za kompromisno rešitev", ki ga je hrvaška stran v obliki protokola predlagala na srečanju premierjev Hrvaške in Slovenije Andreja Plenkovića in Mira Cerarja v Zagrebu decembra lani.

Ocenila je, da se je med dolgoletnimi poskusi reševanja spor o meji razjasnilo veliko dobrih stvari ter da bi državi ob obojestranski dobri volji in v nekaj korakih z obeh strani zelo hitro prišli do rešitve.