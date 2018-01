Hrvaška vlada ribičem: Lahko opravljate svoje delo do sredinske črte v Piranskem zalivu

Piranski zaliv (Foto: Damjan Žibert)

Hrvaški premier Andrej Plenković je na začetku današnje redne seje hrvaške vlade dejal, da je "najmanjši problem" izrekati kazni, kot to napoveduje slovenska stran za hrvaške ribiče v Piranskem zalivu. Povedal je, da bo Hrvaška lahko odgovorila z istim ukrepom, ker hrvaški policisti snemajo vsa slovenska plovila v hrvaškem morju.

Zagreb vztraja pri sredinski meji črti v Piranskem zalivu, medtem ko je Ljubljana začela z implementacijo arbitražne sodbe, ki je Sloveniji določila približno tri četrtine Piranskega zaliva.

Plenković je znova pozval Slovenijo, naj se izogiba enostranskim potezam in incidentom ter poudaril, da je Hrvaška "zelo zadržana in korektna" ter se izogiba enostranskim potezam in incidentom.

Slovenijo je pozval k nadaljevanju dialoga na podlagi hrvaškega pravnega protokola za reševanje spora o meji, ki je bil predstavljen med obiskom slovenskega premierja Mira Cerarja v Zagrebu sredi decembra lani.

Ponovil je, da si Hrvaška želi urediti spor s Slovenijo v skladu z mednarodnim pravom in da sta državi bližje končni rešitvi, kot se zdi. Napovedal je, da se bo Hrvaška vedla odgovorno in si bo prizadevala, da spor o meji ne zaplete odnosov med državama.

Plenković je poudaril, da bodo prav tako upoštevali hrvaške interese in interese hrvaških ribičev, ki imajo "polno pravico loviti ribe na območjih, na katerih so to tradicionalno počeli vsa leta".

Plenković je sicer v sredo dobil ultimat enega bolj izpostavljenih hrvaških veteranov med protesti proti dvojezičnim tablam v Vukovarju Petra Janjića, naj v naslednjih 72 urah jasno pokaže, kako namerava urediti spor s Slovenijo, sicer bodo to storili veterani. Janjić, ki je znan po vzdevku Tromblon, je napovedal, da bodo veterani po izteku ultimata zbrali 100 ribiških plovil in plovil vojnih veteranov ter v Piranskem zalivu zaščitili hrvaško morsko mejo in hrvaške ribiče. V hrvaških medijih so ocenili, da ima Janjićev ultimat tudi elemente grožnje z državnim udarom. Ta pa trdi, da ima 42 plovil že zagotovljenih.

Dejal je, da so Sloveniji ponudili "roko sodelovanja in normalnosti" v medsebojnih odnosih ter da so tovrstna hrvaška prizadevanja predstavili tudi partnerjem v Evropski uniji in na globalni ravni.

Ribiči imajo podporo vlade

Savudrijski ribiči so medtem na današnjem srečanju s predstavniki hrvaške vlade na ministrstvu za kmetijstvo v Zagrebu dobili zagotovila, da bodo hrvaške inštitucije zaščitile njihove dosedanje pravice ribolova v Piranskem zalivu, je po srečanju novinarjem povedal predsednik ribiškega ceha Istrske županije Robert Momić.

Momić je pojasnil, da so ribiči dobili absolutno podporo hrvaške vlade, da lahko opravljajo svoje delo do sredinske črte v Piranskem zalivu, kot je bilo tudi pred slovensko implementacijo arbitražne sodbe. Kot je dodal, je samo s pogovori s slovensko stranjo možno priti do mirne rešitve spora.

Na vprašanje, kako bodo ravnali, če bodo iz Slovenije dobili kazni zaradi ribarjenja, je odgovoril, da ne more odgovarjati na hipotetična vprašanja o nečem, kar se ni zgodilo.

Tudi Slovenija ne spreminja stališča

Karl Erjavec znova žuga Hrvaški. (Foto: POP TV)

Zunanji minister Karl Erjavec je danes ob začetku tradicionalnega letnega posveta slovenske diplomacije pohvalil diplomate za njihova prizadevanja glede spoštovanja arbitražne razsodbe o meji s Hrvaško. Znova pa je požugal sosedi, da se ne zaveda, kaj neuresničevanje razsodbe pomeni za njene zunanjepolitične prioritete.

Erjavec je tudi na današnjem posvetu z vodji slovenskih diplomatskih in konzularnih predstavništev na Brdu pri Kranju poudaril, da Hrvaška ne bo postala članica schengenskega območja in Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, dokler ne bo spoštovala mednarodnega in evropskega prava, se pravi uresničila arbitražne razsodbe o meji. Kot je dejal, bo to tako, "dokler bo on v vladi", ne glede na to, kaj se bo zgodilo na letos predvidenih državnozborskih volitvah.

V prvi vrsti je pohvalil slovenske diplomate, da so države, v katere so napoteni, prepričali, da je implementacija arbitražne odločitve edina pot za rešitev vprašanja o meji med Slovenijo in Hrvaško. "Nobena država ni rekla, da razsodbe ni treba spoštovati," je poudaril Erjavec.

Ponovil je očitek na račun hrvaške zunanje ministrice Marije Pejčinović Burić, da zavaja tako domačo kot tujo javnost, ko pravi, da je bila meja med državama že potrjena leta 1991. Če bi bila potrjena, zakaj potem sploh pogovori o meji, zakaj je bilo vloženega toliko truda v pripravo sporazuma Drnovšek-Račan in potem arbitražnega sporazuma, se je vprašal Erjavec.

"Slovenija podpira dialog s Hrvaško, vendar o implementaciji arbitražne razsodbe, ne pa da bi risali mejo na novo," je še dejal slovenski zunanji minister.

ZDA v sporu med Hrvaško in Slovenijo neopredeljene

ZDA se ne bodo postavile na nobeno stran v sporu o meji med Hrvaško in Slovenijo, je v Zagrebu izjavil namestnik pomočnika ameriškega državnega sekretarja za Evropo in Azijo Hoyt Brian Yee, ki je pristojen za srednjo in jugovzhodno Evropo.

"Tako Hrvaška kot Slovenija sta strateški partnerici in zaveznici ZDA," je izpostavil Yee v pogovoru za hrvaško uredništvo regionalne televizije N1.

Kot je dodal, gre za dolgoletni spor in težko vprašanje. "Ne bomo se postavili na nobeno stran, ker verjamemo, da lahko Hrvaška in Slovenija sami uredita zadevo. Potekajo plodni pogovori na visoki ravni in verjamemo, da bosta državi v bližnji prihodnosti našli rešitev," je Yee odgovoril na vprašanje, kako ZDA gledajo na hrvaško-slovenski spor o meji.

Izpostavil je, da imata državi kot članici EU in zveze Nato veliko skupnih interesov ter da sta se medsebojno prepoznali kot partnerici.