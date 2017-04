Hrvaški upravljalci zagrizeno do izterjav neplačanih parkirnin – kaj so prekrškarji dolžni plačati?

Hrvaški upravljalci parkirišč so se zagrizeno lotili izterjav neplačanih parkirnin. Nemci, Italijani, Avstrijci, predvsem pa Slovenci, ki so med najpogostejšimi neplačniki parkiranja v tujini, po opominih slovenskih odvetnikov te dni prejemajo še odločbe o izvršbah od hrvaških notarjev. A to ni v skladu z evropsko zakonodajo. Kaj so prejemniki izterjav dejansko dolžni plačati?