'Hrvaško bi moral nekdo spomniti, da je del EU': dogovor o arbitraži je sosedi odprl vrata v povezavo

Hrvaški premier Andrej Plenković in večina hrvaške politike vztrajajo, da se arbitraža "ni zgodila". (Foto: AP)

Dan potem ko je arbitražno sodišče v Haagu postavilo mejo med Slovenijo in Hrvaško, se nadaljujejo odzivi na sodbo.

Premier Miro Cerar je včeraj v prvem odzivu ocenil, da gre za zgodovinski trenutek za Slovenijo, ter napovedal, da se bo zavzel, da se razsodba enotno sprejme, čeprav se zaveda, da vsa pričakovanja niso bila uresničena. Cerar je še sporočil, da se je po telefonu pogovarjal s hrvaškim kolegom Andrejem Plenkovićem in ga pozval " k dialogu o implementaciji" sodbe. Dogovorila sta se, da se bosta sestala 12. julija v Ljubljani.

Predsednik Borut Pahor, ki je leta 2009 kot premier podpisal arbitražni sporazum, pa je dejal, da se je arbitraža izkazala za najboljšo možno rešitev mejnega vprašanja, Slovenija pa je po njegovih besedah lahko zadovoljna s samim potekom meje, tako na kopnem, kot morju.

Zunanji minister Karl Erjavec, ki je razglasitev spremljal v Haagu, je dejal, da je arbitražno sodišče izpolnilo svoj mandat, odločba pa po njegovih besedah potrjuje, da je Slovenija pomorska država.

Vodja slovenske odvetniške ekipe Alain Pellet je prav tako zadovoljen. "To je najboljše, na kar smo lahko upali," je dejal v Haagu in poudaril, da je Slovenija dobila stik z odprtim morjem.

Sodbo je pozdravil tudi predsednik DZ Milan Brglez, sicer profesor mednarodnega prava. Kot je dejal, sta s to sodbo zmagala mednarodno pravo in pravičnost. Sodbo bo treba spoštovati v skladu s slovenskim pravnim redom in mednarodnim pravom, to pa se pričakuje tudi od Hrvaške, je povedal.

Prvak opozicije Janez Janša je o sodbi včeraj molčal, stranka SDS se bo odzvala na današnji tiskovni konferenci, podobno kot stranka NSI. Je pa iz opozicijskih vrst slišati nekaj kritik na izplen v arbitraži.

Bratuškova meni, da bi bilo treba Hrvaško opomniti na pomen arbitražnega sporazuma

V stranki Zavezništvo menijo, da je odločitev arbitražnega sodišča treba spoštovati, čeprav za Slovenijo morda ni najugodnejša. Predsednica stranke Alenka Bratušek opozarja, da "je bil dogovor o arbitraži pogoj, da je Hrvaška postala del Evropske unije. Zdaj, ko je že del unije, pa dogovora ne bi več spoštovala". Zato bi se po njenem mnenju morali oglasiti predstavniki Evropske komisije in evropskih držav in Hrvaško spomniti, da je del evropske družine in da se mora tudi obnašati evropsko.

Predsednik Evropske komisije Jean Claude Juncker sicer pravi, da želi najprej prebrati arbitražno odločbo, preden zavzame stališče.

NSi predlaga pomoč tistim, ki so ostali izven Slovenije

V NSi so nad razsodbo arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško razočarani, je v izjavi za medije povedal vodja poslanske skupine NSi Matej Tonin. Se pa zavedajo, da alternativa "praktično ne obstaja" in da je treba arbitražno razsodbo sprejeti takšno, kot je. V nobenih bilateralnih pogajanjih s Hrvaško najverjetneje ne bi dosegli več. Tonin je pojasnil, da so v NSi nezadovoljni zlasti zaradi določitve meje na morju, ob Dragonji in v Razkrižju. Slovenija je tako na nek način "prisiljena sprejeti tisto, kar je bilo razsojeno". To se pričakuje od države, ki spoštuje demokratične standarde in pravne norme, zato to isto Tonin pričakuje tudi od Hrvaške.

Pri tem v NSi računajo na svetovne velesile, zlasti pa na EU, da bodo Hrvaško znova in znova opominjali, da je treba razsodbe mednarodnih sodišč in mednarodno pravo spoštovati. EU ima v tem pogledu tudi zelo močni orodji, ki bi spodbudili Hrvaško, naj razsodbo sprejme - to sta evropski denar in glasovalne pravice v njenih institucijah, je povedal Tonin. Tu se bo po njegovih besedah tudi pokazala verodostojnost EU. "Če želi Evropska unija tudi v praksi udejanjiti tisto, kar zagovarja, potem je jasno, da se mora postaviti na stran prava," je poudaril.

Za približno 30 hiš ob Dragonji in v Razkrižju, katerih stanovalci so zdaj pristali na Hrvaškem, naj se po predlogu NSi sprejme poseben zakon. Ta bi jim ponudil finančno nadomestilo, s pomočjo katerega bi lahko ti državljani svoje domove postavili na slovenskem ozemlju in tu tudi normalno zaživeli, če bi to želeli, je pojasnil Tonin. "Ti ljudje ne smejo imeti občutka, da so prepuščeni sami sebi," je poudaril.

O sodbi tudi evropski poslanci

Lojze Peterle je dejal, da so sodniki povedali svoje, s čimer je dolgoletna zgodba, do katere je prišlo, ker se politika ni mogla dogovoriti o meji, zaključena.

Franc Bogovič je zadovoljen, da je mednarodno določeno, kje poteka meja med Slovenijo in Hrvaško, in upa, da bodo tudi Hrvati spoznali, da ni druge alternative kot postopna implementacija razsodbe.

Igor Šoltes pa je opozoril, da je bil sporazum deloma podpisan pod pokroviteljstvom EU. Ker je pravno obvezujoča sodba, pričakuje, da bo Evropska komisija izrazila jasno stališče.

Tanja Fajon je opozorila na posledice nespoštovanja odločitve sodišča za Hrvaško, ki se je k spoštovanju razsodbe zavezala tudi v pristopni pogodbi za članstvo v EU.

Romana Tomc je prepričana, da bi Slovenija "lahko dobila več, če bi bili v preteklosti bolj modri", medtem ko je njen strankarski kolega Milan Zver na Twitterju zapisal, da ni razlogov za evforijo, prej nasprotno. Patricija Šulin pa je prepričana, da je Slovenija izgubila stik z odprtim morjem in bo imela le služnostno pot.