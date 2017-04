Erjavec opozarja Hrvate zaradi širitve školjčišča, oni odgovarjajo: Vse je v skladu z zakonom

Piranski zaliv je še vedno jabolko spora med Slovenijo in Hrvaško. (Foto: Mateja Klavs)

Slovenija bo Hrvaški zaradi širitve hrvaškega školjčišča v Piranskem zalivu poslala protestno noto, je napovedal zunanji minister Karl Erjavec. Po njegovih besedah gre sicer za "nepotrebno vznemirjenje" in dogodek, ki kaže, da je treba rešiti vprašanje meje med Slovenijo in Hrvaško.

Školjčišče je na območju že od leta 1998 in se je večkrat razširilo. Zadnjo širitev kakšen kilometer od hrvaške obale, so opazili pred dnevi med naključnim panoramskim preletom iz letala. Tokratna širitev je prva, ki jo je odobrila hrvaška vlada, je poudaril minister. "To kaže, da hrvaška vlada še vedno ne razume, da arbitražni sporazum velja," je ocenil.

Vodja slovenske diplomacije je dejal, da se Slovenija na tovrstne situacije odziva sproti, tudi z diplomatskimi notami. In tudi zaradi najnovejše širitve bo Ljubljana v Zagreb poslala protestno noto in se posvetovala z odvetniki, je napovedal.si ti dogodki kažejo, da je treba rešiti vprašanje meje in da če ga ne bomo rešili, se bodo nadaljevale napetosti. "Menim pa, da imata Slovenija in Hrvaška trenutno pomembnejše skrbi in da so takšna ravnanja povsem nepotrebna in neustrezna," je dejal.

Minister je še pojasnil, da je Hrvaška pred odstopom od arbitražnega sporazuma v odgovorih na protestne note poudarjala, da ne gre za kršitev sporazuma, zdaj pa odgovarja, da je sporazum zanjo preteklost.

Hrvati: Spoštujemo pravila mednarodnega prava

Na sedežu hrvaške diplomacije so odgovorili da "niso prejeli nobene protestne note glede zastavljenega vprašanja".



"Hrvaško zunanje ministrstvo lahko potrdi, da so vse do sedaj izdane koncesije za školjčišča v skladu z nacionalno zakonodajo Republike Hrvaške ob spoštovanju ustreznih pravil mednarodnega prava," so dodali.

"Slovenija je Zagrebu v preteklosti poslala več protestnih not zaradi incidentov, ki se nanašajo tudi na školjčišča, nazadnje februarja letos. Zagreb je na slovenske protestne note tudi odgovoril," pa so nato še enkrat zatrdili v Ljubljani.



Erjavec sodbo o arbitažnem sporazumu pričakuje še letos



Erjavec je v Zagreb poslal protestno noto. (Foto: 24ur.com)

Na kateri strani meje ležijo školjčišča, bo znano, ko bo arbitražno sodišče določilo mejo, je še dejal Erjavec in napovedal, da bo Slovenija ustrezno ukrepala, če bo sodišče sprejelo odločitev, da je školjčišče na slovenski strani.

Minister je ob tem poudaril, da nobeno dogajanje v Piranskem zalivu po 25. juniju 1991 ne bo imelo pravnih posledic za določitev meje med Slovenijo in Hrvaško. Spomnil je, da v skladu s 5. členom arbitražnega sporazuma nobeno enostransko dejanje po 25. juniju 1991 ne more prejudicirati meje in ga arbitražno sodišče pri določanju meje med Slovenijo in Hrvaško ne bo upoštevalo.

Spomnil je tudi na 10. člen arbitražnega sporazuma, ki določa, da se mora vsaka stran vzdržati ravnanj, ki bi lahko vznemirila obe strani. Poudaril je, da Slovenija oba člena spoštuje.

Na vprašanja, zakaj se noben slovenski državni organ ne odzove na širitev školjčišča, je Erjavec pojasnil, da bi tovrstni odzivi pomenili kršitev arbitražnega sporazuma.

"Res pa je, da je Hrvaška odstopila od arbitražnega sporazuma in ga ne namerava upoštevati. A arbitražni sporazum velja in Hrvaška bi ga morala upoštevati," je vztrajal.

Slovenija po ministrovih besedah pričakuje, da bo arbitražno sodišče letos objavilo sodbo o slovensko-hrvaški meji in da bo hrvaška stran ne glede na njeno trenutno stališče odločitev sodišča spoštovala.