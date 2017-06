Hrvati vztrajajo: Odločitev arbitražnega sodišča bo za nas mrtva črka na papirju

Četrtkova odločitev o meji bo za nas mrtva črka na papirju – to so v sinočnji oddaji Otvoreno na hrvaški javni televiziji dejali hrvaški politiki in mednarodni pravnik. Arbitražni postopek je preveč kompromitiran, menijo v Zagrebu, da bi ga kadarkoli lahko upoštevali. Zato Slovenijo pozivajo: usedimo se še enkrat in najdimo rešitev po bilateralni poti.