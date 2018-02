Hura! Počitnice (končno) prišle tudi za šolarje in dijake z vzhoda države

Na težko pričakovane zimske počitnice se danes danes odpravljajo šolarji z vzhoda države, medtem pa bodo v šolske klopi spet sedli učenci in dijaki iz osrednje in zahodne Slovenije. V času počitnic poteka vrsta brezplačnih dejavnosti in programov. Ob ugodnem vremenu se bodo številni zabavali, smučali in sankali na novozapadlem snegu.

Minuli teden so počitnice uživali šolarji z gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske regije ter Kočevja. Na počitnice se zdaj odpravlja še druga polovica šolarjev oziroma okoli 90.000 učencev in okoli 37.000 dijakov jugovzhodne Slovenije, koroške, podravske, pomurske, savinjske in spodnjeposavske regije.

Mladim bodo na voljo številne raznovrstne dejavnosti.

Hura, začele so se počitnice! (Foto: iStock)

Šolarji bodo v klopi znova sedli 5. marca, do takrat jih čakajo številne brezplačne delavnice in programi

Zveza prijateljev mladine Maribor je med počitnicami v domu ustvarjalnosti mladih pripravila več ustvarjalnih delavnic. Tako bodo na eni z nekaj domišljije in ustvarjalne žilice denimo plastenke in papirnate tulce lahko preobrazili v unikatne uporabne in okrasne izdelke.

V Pležuhovi delavnici se bodo lotili izdelave pležuha, poka ali ritotresa. Priložnost za preizkus pa bo petkova "dirka s pležuhi".

Manjkalo ne bo niti športnih dejavnosti, od japonskega mečevanja, drsanja in do košarke, mlade čaka tudi sredin izlet v Športni park Ruše.

Tako kot vsako leto, bo tudi tokrat marsikje poskrbljeno za otroško varstvo.

Ker med počitnicami še bolj kot sicer oživijo smučišča, policija opozarja na previdnost.

Šolarji bodo v šolske klopi znova sedli v ponedeljek, 5. marca.