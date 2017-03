In kam greste vi na dopust?

Otroke, partnerje ali starše lahko zlahka označimo kot steber svojega vsakodnevnega delovanja. Skrb zanje je zato istega pomena kot skrb zase. So najpomembnejši del naše življenjske poti.





TVEGANJE



Ob naštetem pa dopust v vsaki obliki pomeni tudi večjo izpostavljenost pripetljajem, ki so zagotovo rezultat drugačnega okolja in dnevnega vzorca. Pri načrtovanju tako zasluženega oddiha se seveda le stežka soočamo z dejstvom povečanega tveganja za nezgode, vendar je skrb za varnost tudi v teh, tako lepih trenutkih našega življenja, izjemno pomembna. Tako kot v našem vsakdanu lahko preventivna skrb za varnost soodloča o poteku našega življenja, ob tem pa pomembno sooblikuje življenja ljudi, ki so nam blizu. Zmožnost izbire najboljših oblik zdravljenja in finančna stabilnost sta tako temeljna dejavnika, ki narekujeta našo prihodnost.



STROŠKI



Nezgoda v prostem času se lahko zgodi vsakemu izmed nas. Poleti se je na enem izmed grških otokov pri skoku v vodo hudo poškodoval 24-letni Luka, računalniški tehnik. Zlomil si je 3. drsno vretence, diagnoza je paraplegija. Celo življenje bo priklenjen na invalidski voziček. Hiter izračun neizogibnih stroškov zajema postavke: stroški bivanja v bolnišnici na kraju samem 3.000 €, prevoz domov s helikopterjem Air - Ambulance 12.000 €, poklicna prekvalifikacija/izguba dohodka (500€/mesec) na leto 6.000 €, prilagoditev bivalnega okolja in osebnega vozila 60.000 €, tekoči stroški nege (1.000 €/mesec) na leto 12.000 €. Skupni stroški v prvem letu znašajo 120.000 €. Tako se zdravstvenim težavam pridružijo še finančne, ki ogrožajo eksistenco.





IZBIRA



Na trgu obstaja več ponudnikov s širokim naborom storitev, ki zagotavljajo podporo in pomoč v primeru nezgod na počitnicah in dopustu, vendar je tako kot povsod v življenju potrebno pogledati globlje in raziskati prednosti ter slabosti oziroma posebnosti ponujenih rešitev. Skrb v tej fazi vam bo močno olajšala sovpadanje z nezgodo. V nadaljevanju bomo izpostavili nekaj posebnosti nezgodnega zavarovanja GRAWE NEZGODA, nezgodno zavarovanje, ki ga razumemo kot izjemno dovršeno in vredno premisleka. Širok nabor zavarovalnih kritij je ključna prednost paketa, ki se uvršča v sam vrh ponudnikov.



DODANA VREDNOST



Nezgode so dogodki, ki se zgodijo proti volji zavarovanca in ki nenadno oziroma mehansko ali kemično povzročajo telesne poškodbe ali smrt. Primeri utopitve, opekline ali poškodbe so drugi temeljni del, ki jih zavarovalnice morajo nujno zavarovati. Pri GRAWE zavarovalnici so šli še korak dlje in svojim zavarovancem v sklopu GRAWE NEZGODE ponujajo tudi kritje pri nastopu določenih bolezni, kot so klopni meningitis, limfna borelioza, otroška paraliza, tetanus ali celo okužbe s steklino.





TAKOJŠNJA POMOČ, VEDNO



Druga izjemno pomembna komponenta je zagotovitev sogovornika, ki nam v stiski svetuje in pomaga pri prvih korakih pravilne rehabilitacije. Pri GRAWE zavarovalnici takšen sistem imenujejo SOS nezgoda. Brezplačna telefonska številka, ki deluje v primeru nezgode doma ali v tujini in je zavarovancem na voljo 356 dni v letu 24 ur na dan. Občutka, da v takšnem trenutku niste sami, ni možno ceniti, zavedati pa se je potrebno, da lahko pomeni ključno razliko pri nadaljnjem okrevanju.



TRADICIJA



Obstajata dva načina razumevanja kakovosti podjetij. Eden je zagotovo velikost organizacije, ki prepogosto sproži občutek varnosti in vsaj navidezno prispeva k zaupanju v delovanje. Vendar je velikost družbe lahko tudi zavajajoč faktor, saj nam ne pove ničesar o kulturi in prepričanjih delovanja celote in posameznikov. Pomembnejša je zagotovo tradicija. Le dolgoročno delovanje je moč razumeti kot odraz sonaravnega razmišljanja in ponujanja rešitev, ki so pomagale generacijam. GRAWE zavarovalnica je zagotovo edinstvena, saj na trgu nastopa že od leta 1828 in se uvršča med najstarejša delujoča podjetja v Sloveniji.



Skrb za varnost bližnjih je potrebno razumeti kot eno od temeljnih poslanstev posameznika. V vsakodnevnem iskanju ravnovesja med službo, domom, ljubeznijo in časom zase je dražljaj, ki sproži občutek nevarnosti naših otrok, parterjev ali staršev, močnejši od katerih koli obveznosti in časovnic. Poskrbite zanj in zase.





