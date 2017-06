Inšpekcija zahteva rušenje, investitorji se ne dajo

Konec meseca prihaja v Slovenijo pastir iz Makedonije, ki ga je z oglasom o sanjski službi med več tisoč kandidati izbral lastnik Eko resorta. Gre za kamp pod Veliko planino, v katerem so lesene hišice, kozolec in ribnik, a ima to veliko napako, da je večina objektov postavljenih na črno. Gradbena inšpekcija zahteva odstranitev hišic do 6. avgusta, česar pa lastnik ne namerava storiti.