Nadzor v gostilnah: umazanija, hrana s pretečenim rokom in celo ščurki, a vendarle se stanje izboljšuje

Pridobili smo odločbe inšpekcijskega nadzora Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki je potekal lansko leto. Inšpektorji so obiskali in temeljito pregledali več sto gostinskih lokalov. Pri tem so 325 restavracijam in 16 pekarnam izdali odločbe, od tega so 37 restavracijam in dvema pekarnam začasno, do odprave nepravilnosti, prepovedali obratovanje.

Nadzor je pokazal, da se stanje na področju gostinskih lokalov v primerjavi s prejšnjimi leti izboljšuje, a še vedno precej gostincev ne zagotavlja ustreznih higienskih pogojev.

Nadzor v gostilnah: Umazanija, hrana s pretečenim rokom in celo ščurki

Pri restavracijah so inšpektorji odkrili kar precej nepravilnosti. Začasno prepoved obratovanja so izdali v 37 primerih, medtem ko so nepravilnosti odkrili še v 288 primerih.

Pogosto so bila tla in oprema umazani, na oknih pa niso bile nameščene mrežice proti mrčesom, živila pa so bila neprimerno shranjevanja in označena.

S stanjem v gostilni v Središču ob Dravi inšpektorica vsekakor ni mogla biti zadovoljna. Na opremi in pultih so bili stari zasušeni ostanki hrane in druge umazanije. Takšna so bila tudi tla, kjer je inšpektorica poleg zasušenih ostankov hrane opazila celo ščurke. V kuhinji so se med pripravo in strežbo hrane na več mestih nahajale posode s kuhinjskimi odpadki, ki so bili tam tudi od prejšnjih dni. Povsod po pultih so se nahajale umazane vlažne kuhinjske krpe.

Nekateri gostinci še vedno ne skrbijo za ustrezno higieno. (Foto: iStock)

V piceriji v Banovcih so med drugim ugotovili, da muhe padajo po jedilnem priboru, v restavraciji so našli zamrznjene čevapčiče s pretečenim rokom uporabe in gnilo zelje. Lastnica je obrat, čeprav bi lahko v petih dneh nepravilnosti odpravila, gostilno povsem zaprla. To sicer ni pogost pojav, saj so se večinoma gostinci odločili, da pomanjkljivosti čim prej odpravijo in nadaljujejo z obratovanjem.

Eni od ljubljanskih picerij so začasno prepoved obratovanja izdali, ker je v času inšpekcijskega nadzora potekala prenova kuhinje in pomožnih prostorov. Nadzor so opravili po prijeti pritožbi zaradi neustreznega higienskega stanja celotnega lokala, ki je bil v tistem času praktično gradbišče.

Tudi v eni od uglednih restavracij na Bledu so našli nepravilnosti. Tam so namreč v hladilniku hranili občutljiva živila dlje časa, kot je to priporočljivo in dopustno. Razne omake, juhe, špagete, sladico "creme brule" in pleskavico – živila, ki so mikrobiološko občutljiva – so bila v hladilniku že od šest do 12 dni, čeprav so lahko največ štiri. Gostincu so izdali zgolj odločbo, da mora ta živila umakniti iz prometa, ne pa tudi prepovedi obratovanja.

Odločbe o prepovedi so izdali za naslednje restavracije in gostilne: Črni ribič iz Ormoža, Črnuški dvor iz Ljubljane, picerija Foculus iz Ljubljane, Gostilna Šerek iz Višnje Gore, Gostilna Herič iz Sv. Duha na Ostrem Vrhu, Gostilna Kančal iz Lendave, neregistriran catering Kaučič iz Beltincev, okrepčevalnica Kebapči iz Ljubljane, Kitajski vrt iz Ptuja, Picerija in špagetarija Konoba z Bleda, Longi bar iz Kopra, Gostilna Meja iz Šentilja v Slovenskih goricah, Gostilna Mencinger iz Gornje Radgone, Mihov dom iz Kranjske Gore, Gostilna Muršič iz Ptuja, BIO pekarna in kavarna Nonina špajza iz Ljubljane, okrepčevalnica Ham Ham z Bleda, okrepčevalnica Pri babici iz Ljubljane, Gostilnica Pri mostu iz Ljubljane, Okrepčevalnica pri Havlasu iz Ormoža, Picerija Mama Mia iz Veržeja, Gostišče prenočišče Puhan iz Prosenjakovcev, Ribca pro iz Celja, Restavracija Ribji Grill iz Murske Sobote, Okrepčevalnica kmetija Robidišče iz Breginja, Okrepčevalnica Rudi iz Ljubljane, Gostilna in picerija Šadl iz Križevcev pri Ljutomeru, Gostišče Siva Čaplja iz Trnovske vasi, slaščičarna Šport iz Murske Sobote, okrepčevalnica Stara pumpa iz Ljubljane, Topolino z Bleda, Tramvaj iz Ljubljane, Uršulin dom iz Rakeka, Okrepčevalnica V&M iz Ljubljane, Gostilna Veselko iz Središča ob Dravi in Oštarija Žiga Žaga iz Ljubljane.

Večina je pomanjkljivosti v roku odpravila, razen prej omenjene picerije, kjer se je lastnica odločila, da jo preprosto zapre.

Pri pekarnah se stanje izboljšuje, začasno prepoved izdali le dvema

Pred dvema letoma so javnost razburile ugotovitve inšpektorjev o slabih higienskih pogojih v slovenskih pekarnah. Takrat so nepravilnosti odkrili v 50 pekarnah.

Tokrat pa so inšpektorji odločbe izdali 16 pekarnam, od tega sta dve dobili takojšnjo prepoved obratovanja do odprave nepravilnosti, ki sta jih nato tudi odpravili. Gre za Pekarno Biga iz Križevcev pri Ljutomeru, kjer je pregled potekal marca lani in za pekarno Niti Plus iz Črnomlja, ki so jo inšpektorji obiskali decembra.

V pekarnah se stanje postopoma izboljšuje. (Foto: Thinkstock)

Pri pregledu proizvodnih obratov marca 2016 so v pekarni iz Križevcev inšpektorji ugotovili, da hladilniki, zamrzovalniki, peči, police za odlaganje živil in druge delovne površine, ki prihajajo v stik z živili, niso bile dovolj čiste. Na opremi so bile vidne starejše nečistoče, zasušeni ostanki živil in maščobe, umazana in nasmetena pa so bila tudi tla. Zato so obratu začasno prepovedali proizvodnjo pekovskih izdelkov in bureka, dokler prostorov in opreme temeljito ne očistijo ter odpravijo ostalih pomanjkljivosti.

Lastnik je nato naslednji dan poklical inšpektorje in sporočil, da so lokal očistili, o čemer se je na terenu nato prepričala tudi inšpektorica. Poleg tega so odpravili tudi druge pomanjkljivosti. Denimo, ob prvem pregledu je inšpektorica ugotovila, da nekatera živila, kot so narezani sir, šunka in šampinjoni, v hladilnikih niso bila označena. Inšpektorica je odredila, da za te izdelke ni možno zagotoviti sledljivosti živil. Lastnik je nato moral ta živila uničiti, v nadaljevanju pa vsa živila imeti ustrezno označena.

Tudi pekarni iz Črnomlja je inšpektorica začasno prepovedala obratovanje zaradi slabe higiene in neustreznega ravnanja z živili. Odredila je, da morajo lastniki nemudoma odpraviti nepravilnosti.

Umazane so bile med drugim stene, ploščice, notranjost hladilnikov in kovinski pekači za peko. Platnena podloga na aparatu za listnato telo je bila natrgana in delno plesniva. V pekaču so bili vidni ostanki praženega, mletega mesa, ki so bili že čisto posušeni, piše v odločbi.

Našteli so tudi takšne nepravilnosti, kot je denimo, da je bilo med vrečami z moko odloženih 11 umazanih vreč z odpadnim kruhom in pekovskim pecivom. Prav tako so bila na tleh odložena čistila in čistilni pripomočki. Poleg tega prostor, kjer je pekarna, ni bil ustrezno zaščiten pred vdorom škodljivcev, saj na odprtem oknu ni bila nameščena zaščitna mreža.