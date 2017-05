Inšpektorji že na tržnicah. Pridelki napačno označeni, sumljivega porekla ...

Tržnice in stojnice ob cestah so te dni polne sezonskega sadja in zelenjave. Vsi obljubljajo sveže in domače pridelke, a inšpektorji za varno hrano ugotavljajo, da prav vsem ne gre verjeti. Pri vsakem petem prodajalcu so namreč naleteli na težave, saj so bili pridelki denimo pomanjkljivo označeni, sumljivega porekla, brez zagotovljene sledljivosti. Tako so nekaterim prepovedali prodajo, sporne pridelke pa umaknili iz prometa.