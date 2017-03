Integracijska hiša za begunce na Škofijah pri Kopru bo, vztrajajo pristojni

Državni sekretar na notranjem ministrstvu Boštjan Šefic se je popoldne sestal z vodstvom koprske občine, nato pa še krajanom pojasnil podrobnosti načrtov za vzpostavitev integracijske hiše za begunce na Škofijah. Stališč niso bistveno zbližali, saj bi krajani sprejeli kvečjemu nastanitev ene ali dveh družin. V torek bo potekal uradni zbor krajanov.

Danes so se v dvorani krajevne skupnosti zbrali povečini nasprotniki nastanitve beguncev, ki so že v soboto z javnim shodom protestirali proti nameri ministrstva za notranje zadeve (MNZ). Medtem ko so čakali na napovedan prihod državnega sekretarja, so v glavnem ponovili stališča, da niso nestrpni, temveč da je lokacija kot taka neprimerna za predvidenih 50 beguncev. Pobudnica sobotnega shoda, sicer pa občinska svetnica županove stranke Vlasta Vežnaver, je ocenila, da bi v svoji krajevni skupnosti bili pripravljeni sprejeti begunce, vendar eno ali dve družini, ne pa cele skupine.

Po sestanku na občini je prvi prišel na Škofije župan Boris Popovič. "Dogovarjali smo se in to strpno in v dialogu, tako da upam, da bomo imeli nekaj koristi od tega oziroma da bodo krajani oziroma ljudje, ki se morajo integrirati v naše okolje, imeli kaj od tega," je povzel Popovič.

"Mi ne bežimo od tega, da sprejmemo te ljudi, tudi v takšnem številu, ampak mislimo, da je neprimerno, da na eni lokaciji, v tako majhnem kraju sprejmemo toliko ljudi," je dodal župan. Po njegovem mnenju bi jih morali sprejeti po družinah ter na različnih lokacijah po celotni občini za to, da "zares te ljudi integriramo kvalitetno v okolje".

Šefic je zbranim najprej pojasnil, za kaj pri integracijski hiši sploh gre, da bi v njej sprejeli do največ 50 oseb s priznano mednarodno zaščito, ki bi tam lahko bivale do največ enega leta. Do izbire lokacije na Škofijah so prišli na podlagi ponudb, ki so jih dobili. Kot je dodal Šefic, pri tem sami najprimernejšo ponudbo izbirajo na podlagi velikosti, lokacije in drugih kriterijev, vezanih na vidike integracije in oskrbe.

"Ta objekt je bil ponujen in seveda strokovne službe so ga pogledale in ocenile, da je za takšen namen primeren," je pojasnil državni sekretar. Med drugim je postregel tudi z informacijo, da je pogodba z lastnikom objekta že podpisana, čeprav samega objekta niso prevzeli.

To je tudi najbolj razburilo zbrane, češ da ne gre za pogovore, ampak da jih država postavlja pred izvršeno dejstvo. Nekaj je bilo tudi pozivov k odstopu predsednika krajevne skupnosti Edmonda Gašparja.