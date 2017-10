INTERAKTIVNO: Potopite se v bojišča, kaverne in pomnike soške fronte

Na soški fronti je med Trstom in Vršičem v dobrih dveh letih umrlo več kot 300 tisoč ljudi. Za več kot vso Ljubljano mladih mož iz več kot ducata evropskih držav. Dvanajstkrat so se spopadli obsežno, a se fronta v dveh letih bombardiranj in obstreljevanj skoraj ni premaknila.

Te dni mineva 100 let, odkar se je ta, najbolj krvav spopad na slovenskih tleh, končal. 28. oktobra 1917 se je s padcem Gorice in koncem 12. soške bitke končalo najbolj krvavo obdobje pri nas. Zaradi čudeža pri Kobaridu se je 2 milijona vojakov in več kot 400 tisoč beguncev pognalo v beg, tudi številni med njimi niso nikoli prišli domov.

Posneto s kamero Samsung VR360, obdelano v programu Viar360

Soška fronta je bojišče brez primere. Raztezala se je preko 90 kilometrov in od skrajnega severa do skrajnega juga naše države. Potekala je v visokogorju, kjer so vojaki v strelskih jarkih in kavernah na Rombonu na 2000 metrih višine zmrzovali pri minus 30 stopinjah, ter po planotah slovenskega in danes italijanskega krasa, kjer so iskali zavetje pred burjo in silnim bombardiranjem vojskujičih strani. Na njej so vojaki v živo skalo kopali zavetja in strelske line, ter ob njih gradili utrdbe in dovozne poti. Številne med njimi še danes služijo svojemu namenu. Je eno najbolj slikovitih bojišč na svetu, kjer ob smaragdni Soči človek komaj verjame, da je tu 885 dni tekla kri desetin tisočev vojakov iz vse Evrope.

Pokopališče Gorjansko je eno največjih in najbolje ohranjenih pokopališč iz prve svetovne vojne pri nas. (Foto: 24ur.com)

Spomin na soško fronto in dogajanje na naših tleh med prvo vojno v Sloveniji je bled. Tudi zato, ker mo v preteklosti mnogo več časa posvečali temu, kar se je pri nas dogajalo v neki drugi veliki vojni. Na dih jemajočem Kolovratu in v kobariški kostnici se med tednom potiho pogovarja v ruščini in italijanščini. V enem najlepših sakralnih objektov pri nas z močnim sporočilom miru na Javorci se oglašajo Avstrijci in Nemci pa kak Madžar ali Čeh. Za spokojno pokopališče Gorjansko ali kostnico Oslavje, kjer je pokopanih skoraj 60 tisoč na Sabotinu padlih mož v osrednji Sloveniji ne ve skoraj nihče.

Na vsaki fotografiji so točke, kjer lahko najdete dodatne informacije in fotografije. Na novo lokacijo se preselite s klikom na ikono pod imenom. Za vračanje, poglejte navzdol in izberite ikono “nazaj”.

Avstro-ogrski vojak v jarku na Sabotinu. (Foto: 24ur.com)

A se stvari počasi postavljajo na svoje mesto. Predvsem zaradi številnih nevladnih organizacij in lokalnih turističnih delavcev, ki se vedno bolj zavedajo pomena številnih muzejev na prostem, kavern in drugih objektov. Da je zgodovinski turizem tisto, kar lahko kraje, do koder je iz središča Slovenije po najhitrejši poti najmanj dve uri vožnje, postavi na turistični zemljevid Evrope. In počasi tudi jih.

Interaktivna zgodba, ki jo bomo objavili v dveh delih, je nastajala več mesecev. Zanjo smo prevozili preko 750 kilometrov in posneli preko 300 posebnih 360-stopinjskih fotografij. Pri delu smo uporabili povsem novo orodje mladega slovenskega podjetja Viar 360, ki vam omgoča, da se lahko po soški fronti zares sprehajate in jo doživite, kot bi bili tam. Sami lahko ustvarjate svojo zgodbo in sami potujete po njej.

Ko se boste letos ali prihodnje leto odločali, kam za krompirjeve, zimske ali prvomajske počitnice, imejte v mislih tudi kraje, ki so bili pred točno 100 leti priče najbolj krvavega dela slovenske zgodovine. Ne zato, ker pričajo o grozotah vojne in so hkrati tako neverjetno čudoviti, predvsem zato, ker so v svojem bistvu spomenik miru.