IS: V Franciji je napadel naš borec z belgijskim državljanstvom

Islamska država je prevzela odgovornost za četrtkovo streljanje na aveniji Elizejske poljane v Parizu, med katerim je bil ubit policist, dva pa sta bila ranjena. Policija je napadalca, ki naj bi namerno napadel policiste, ubila. Islamska država je sporočila, da je šlo za njenega borca z belgijskim državljanstvom.

Po streljanju so znamenito nakupovalno ulico v središču mesta, ki je običajno polna turistov in domačinov, zaprli.

Napadalec je odprl ogenj z avtomatskim orožjem in je bil sam.

Do streljanja je prišlo nekaj dni pred nedeljskimi predsedniškimi volitvami in dva dneva po aretaciji dveh terorističnih osumljencev, ki naj bi načrtovala skorajšnji napad.

Pred dnevi je namreč francoska obveščevalna služba v mestu Marseille na jugu države aretirala osumljenca, stara 23 in 29 let.

Francoska vlada je v preteklosti že večkrat posvarila pred morebitnimi novimi terorističnimi napadi v državi, kjer še vedno veljajo izredne razmere. Te so uvedli po terorističnih napadih v Parizu decembra 2015 in jih nato večkrat podaljšali. Zaenkrat veljajo do julija letos.