Je bil naslov maturitetnega eseja povsem zgrešen?

Samomor kot izhod iz kolesja sistema. Tak je bil naslov maturitetnega eseja, o katerem so se prejšnji teden morali razpisati slovenski dijaki. A zdi se, da slovenisti, ki so določili temo in naslov, zadeve niso najbolje premislili. Samomor je zagotovo tema, o kateri moramo kot družba razpravljati, pomembno pa je, kako. Glede na odziv Nacionalnega inštituta za javno zdravje se republiški izpitni center tega ni lotil na pravi način.