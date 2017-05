Sani Bečirović: Upokojitev pri 35. letih je šok

Svetov dnevnik razkriva življenje Sanija Bečiroviča po koncu kariere. Poleti leta 2015 je namreč končal košarkarsko pot v vlogi igralca, nato se je leto dni mudil v Grčiji, kjer je bil pomočnik trenerja v slovitem grškem Panathinaikosu. Že v rani mladosti je spoznal, da se bo košarkarska pot enkrat končala in da bo treba razmišljati o življenju po karieri. Prišel sem do točke, ko sem potreboval odmor, pravi Bečirovič in dodaja, da zdaj kočno uživa v družinskem življenju.